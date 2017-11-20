Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    Пикантные снимки певицы Рианны утекли в Сеть

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    Пикантные снимки певицы Рианны утекли в Сеть

    Пикантные снимки певицы Рианны утекли в Сеть

    Пикантные снимки певицы Рианны утекли в Сеть

    Хакеры из группировки Celeb Jihad обнародовали интимные фотографии популярной американской певицы Рианны.

    Как сообщили кибервзломщики, им удалось раздобыть оригинальные снимки, сделанные певицей еще в 2012 году для обложки альбома Unapologetic.

    Celeb Jihad: «И сейчас они всплыли, чтобы напомнить нам, что собой представляет дегенеративная негритянка Рианна».

    Отметим, что 15 ноября хакеры опубликовали эротический снимок актрисы Натали Эммануэль, которая сыграла в сериале «Игра престолов» Миссандею — помощницу Дейнерис Таргариен. Если верить словам кибервзломщиков, фото было украдено из личного архива девушки.

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