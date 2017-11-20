Пикантные снимки певицы Рианны утекли в Сеть

Хакеры из группировки Celeb Jihad обнародовали интимные фотографии популярной американской певицы Рианны.

Как сообщили кибервзломщики, им удалось раздобыть оригинальные снимки, сделанные певицей еще в 2012 году для обложки альбома Unapologetic.



Celeb Jihad: «И сейчас они всплыли, чтобы напомнить нам, что собой представляет дегенеративная негритянка Рианна».



Отметим, что 15 ноября хакеры опубликовали эротический снимок актрисы Натали Эммануэль, которая сыграла в сериале «Игра престолов» Миссандею — помощницу Дейнерис Таргариен. Если верить словам кибервзломщиков, фото было украдено из личного архива девушки.