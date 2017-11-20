Грабители расстреляли мужчину на парковке в Мытищах

Полицейские ведут розыск неизвестных, которые ранили мужчину из пневматического пистолета на одной из парковок в Мытищах.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, «неизвестные выстрелили в мужчину, который припарковал автомобиль в Мытищах».
Из сообщения источника: «В результате нападения пострадавший получил два проникающих ранения, предположительно, из пневматического пистолета».
Источник уточнил, что мужчина остался жив. Сообщается, что целью нападения было ограбление. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт нападения, но не уточнили подробностей.
Из сообщения источника: «В результате нападения пострадавший получил два проникающих ранения, предположительно, из пневматического пистолета».
Источник уточнил, что мужчина остался жив. Сообщается, что целью нападения было ограбление. В пресс-службе ГУ МВД по Московской области подтвердили факт нападения, но не уточнили подробностей.
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