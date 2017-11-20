Королевская семья собралась на «тихое» празднование платиновой свадьбы Елизаветы II

Королевская семья Великобритании собирается на торжество в Виндзорском замке по случаю платиновой свадьбы Елизаветы II. Ровно 70 лет назад, 20 ноября 1947 года, в Вестминстерском аббатстве прошла церемония ее бракосочетания с принцем Филиппом.
Отмечают 70-ю годовщину свадьбы королевы в Великобритании без каких-то публичных мероприятий, если не считать звона всех колоколов Вестминстерского аббатства.
Томас Мейз Арчер-Миллз, председатель Британского общества монархистов: «Они широко отмечали вместе со своей нацией все предыдущие юбилеи. Они заслужили право отпраздновать эту дату уже тихо. Только вдвоем».
За поддержкой они теперь могут обращаться только друг к другу. Большинства их ровесников уже нет в живых. Елизавета побила мировой рекорд по пребыванию на троне. Принц Филипп стал самым старшим в истории членом английской королевской семьи мужского пола. Да и из женской половины он уступает только покойной теще, королеве-матери. Та дожила до 102 лет. Принцу Филиппу только 96.
Этим летом он официально вышел на пенсию. Не будет больше сопровождать жену, всюду отставая от нее на два шага согласно протоколу. Но и она теперь без его поддержки за спиной меньше ходит и выходит к людям. Большинство обязанностей переложили на «молодое» поколение — старшего сына Чарльза, которому через год стукнет 70.
Томас Мейз Арчер-Миллз: «Поскольку принц Филипп вышел на пенсию и ушел в тень, Елизавета II хочет быть солидарной с ним. Один раз в жизни она хочет сказать: теперь мой долг — быть рядом с моим мужем, а не ему рядом со мной».
Ради Елизаветы Филипп, урожденный принц Греции, отказался от православия в пользу англиканства. Как и от того, чтобы дать детям свою фамилию, — все четверо носят фамилию матери, Виндзор. Он отказался от военной карьеры, сменил саблю на ножницы — стал самым опытным в мире специалистом по перерезанию красных ленточек на церемониях открытия всего подряд.
Когда женится король, его супруга становится королевой. Когда женится королева, ее супруг остается принцем. Быть пожизненным принцем без надежды на «карьерный рост» — на это он тоже пошел ради нее. Они немного поменялись ролями. Он стал хозяином на кухне и заведует меню. Готовит и сам. Даже путешествует по миру с электросковородкой. Смотрит кулинарные программы по телевизору. Принц — автор афоризма «Британские женщины не умеют готовить». Видимо, все, включая жену.
Всем известно о любви королевы к животным — собакам корги и скаковым лошадям. Однако сама Елизавета любит и птиц. Она держит голубятню с двумя сотнями птиц, разводит их и кормит своими руками. Принц Филипп тоже любит голубей, но на ужин. Причем тех, которых своими руками подстрелил. То есть любят они одно и то же, но по-разному.
Королева не разделяет его хобби. Принц Филипп интересуется НЛО. Он даже выписывал газету о рептилоидах и запрашивал у министерства обороны секретные файлы о контактах с ними. Он и сам, в отличие от всегда корректной Елизаветы, порой ведет себя как инопланетянин. Про национальный костюм президента Нигерии он сказал: «Похоже, вы приготовились ко сну». Принимая подарок из рук жительницы Кении, он уточнил: «Вы женщина, или я ошибаюсь?». Вогнал в краску однажды он и свою жену. Через 40 лет после свадьбы вдруг сделал ей комплимент, и она зарделась, как девушка.
На официальном портрете, выпущенном к 70-летию свадьбы Букингемским дворцом, они стоят, как всегда, не касаясь друг друга. Елизавета на снимках обнимает только своих собак и показывают бурю эмоций, только если ее лошадь на скачках приходит первой. Однако, судя по тому, что их брак, в отличие от брака троих из четырех их детей, не распался, близость и эмоции между ними есть.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
Томас Мейз Арчер-Миллз, председатель Британского общества монархистов: «Они широко отмечали вместе со своей нацией все предыдущие юбилеи. Они заслужили право отпраздновать эту дату уже тихо. Только вдвоем».
За поддержкой они теперь могут обращаться только друг к другу. Большинства их ровесников уже нет в живых. Елизавета побила мировой рекорд по пребыванию на троне. Принц Филипп стал самым старшим в истории членом английской королевской семьи мужского пола. Да и из женской половины он уступает только покойной теще, королеве-матери. Та дожила до 102 лет. Принцу Филиппу только 96.
Этим летом он официально вышел на пенсию. Не будет больше сопровождать жену, всюду отставая от нее на два шага согласно протоколу. Но и она теперь без его поддержки за спиной меньше ходит и выходит к людям. Большинство обязанностей переложили на «молодое» поколение — старшего сына Чарльза, которому через год стукнет 70.
Томас Мейз Арчер-Миллз: «Поскольку принц Филипп вышел на пенсию и ушел в тень, Елизавета II хочет быть солидарной с ним. Один раз в жизни она хочет сказать: теперь мой долг — быть рядом с моим мужем, а не ему рядом со мной».
Ради Елизаветы Филипп, урожденный принц Греции, отказался от православия в пользу англиканства. Как и от того, чтобы дать детям свою фамилию, — все четверо носят фамилию матери, Виндзор. Он отказался от военной карьеры, сменил саблю на ножницы — стал самым опытным в мире специалистом по перерезанию красных ленточек на церемониях открытия всего подряд.
Когда женится король, его супруга становится королевой. Когда женится королева, ее супруг остается принцем. Быть пожизненным принцем без надежды на «карьерный рост» — на это он тоже пошел ради нее. Они немного поменялись ролями. Он стал хозяином на кухне и заведует меню. Готовит и сам. Даже путешествует по миру с электросковородкой. Смотрит кулинарные программы по телевизору. Принц — автор афоризма «Британские женщины не умеют готовить». Видимо, все, включая жену.
Всем известно о любви королевы к животным — собакам корги и скаковым лошадям. Однако сама Елизавета любит и птиц. Она держит голубятню с двумя сотнями птиц, разводит их и кормит своими руками. Принц Филипп тоже любит голубей, но на ужин. Причем тех, которых своими руками подстрелил. То есть любят они одно и то же, но по-разному.
Королева не разделяет его хобби. Принц Филипп интересуется НЛО. Он даже выписывал газету о рептилоидах и запрашивал у министерства обороны секретные файлы о контактах с ними. Он и сам, в отличие от всегда корректной Елизаветы, порой ведет себя как инопланетянин. Про национальный костюм президента Нигерии он сказал: «Похоже, вы приготовились ко сну». Принимая подарок из рук жительницы Кении, он уточнил: «Вы женщина, или я ошибаюсь?». Вогнал в краску однажды он и свою жену. Через 40 лет после свадьбы вдруг сделал ей комплимент, и она зарделась, как девушка.
На официальном портрете, выпущенном к 70-летию свадьбы Букингемским дворцом, они стоят, как всегда, не касаясь друг друга. Елизавета на снимках обнимает только своих собак и показывают бурю эмоций, только если ее лошадь на скачках приходит первой. Однако, судя по тому, что их брак, в отличие от брака троих из четырех их детей, не распался, близость и эмоции между ними есть.
Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Лизы Герсон.
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