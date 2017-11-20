Сотни украинцев больше года находятся в плену из-за позиции Киева

В Донбассе сегодня напоминают о так и не выполненных Киевом минских соглашениях. В частности, об обмене пленными по формуле «всех на всех». Этот вопрос на днях поднял Владимир Путин в телефонном разговоре с главами самопровозглашенных республик. Власти ДНР и ЛНР готовы освободить украинских военных, но пока не видят шагов навстречу.
Их называют пленными, хотя это юридически неточно, поскольку война на Украине не объявлена. Есть зона АТО. И есть термин «удерживаемые лица». Но так всем понятнее — пленные.
Задержанные украинские военнослужащие до сих пор остаются в нескольких изоляторах непризнанной Луганской народной республики. Точное их число не сообщается. Они воевали в Донбассе. Почти все из них — это попавшие под мобилизацию жители Западной Украины.
Они не были дома кто год, кто больше. Обмен пленными прекратился однажды и внезапно. Договориться больше не получалось. Ключевой пункт минских соглашений — обмен по формуле «всех на всех», так и не выполнен. Все это время сотни людей были лишены свободы.
Ольга Кобцева, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР: «Мы год назад были готовы к обмену удерживаемыми лицами. Но, к сожалению, на сегодняшний день украинская сторона такую готовность не подтвердила. Она находит различные предлоги для того, чтобы этот процесс не состоялся».
У Любови Владимировны муж в украинском плену. Ему 66. Она не видела его три года. С тех пор как он ушел за пенсией, на ту сторону, как здесь теперь говорят. Ушел и не вернулся.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
Задержанные украинские военнослужащие до сих пор остаются в нескольких изоляторах непризнанной Луганской народной республики. Точное их число не сообщается. Они воевали в Донбассе. Почти все из них — это попавшие под мобилизацию жители Западной Украины.
Они не были дома кто год, кто больше. Обмен пленными прекратился однажды и внезапно. Договориться больше не получалось. Ключевой пункт минских соглашений — обмен по формуле «всех на всех», так и не выполнен. Все это время сотни людей были лишены свободы.
Ольга Кобцева, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными ЛНР: «Мы год назад были готовы к обмену удерживаемыми лицами. Но, к сожалению, на сегодняшний день украинская сторона такую готовность не подтвердила. Она находит различные предлоги для того, чтобы этот процесс не состоялся».
У Любови Владимировны муж в украинском плену. Ему 66. Она не видела его три года. С тех пор как он ушел за пенсией, на ту сторону, как здесь теперь говорят. Ушел и не вернулся.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Святослава Гордина.
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