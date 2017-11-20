«Работал как Березовский»: отец Захарченко объяснил происхождение элитных апартаментов

До ареста полковника МВД Дмитрия Захарченко спецслужбы прослушивали его четыре года. Об этом сегодня стало известно во время судебного заседания по так называемому делу о 9 млрд рублей.
Экс-сотрудник полиции заявил, что ему неизвестно, кому принадлежат эти деньги, а также рассказал, что у него не было своего жилья и сам он вынужден был скитаться по чужим углам, где соглашались его приютить.
Отец полковника, на которого были оформлены апартаменты стоимостью 200 миллионов рублей, заявил, что это результат его коммерческой деятельности в 90-е, когда он покупал ваучеры за бутылку водку и работал, «как Березовский».
Напомним, Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства 27 квартир и машиномест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, валюты на сумму 8 млрд рублей и золотого слитка. По версии следствия, движимое и недвижимое имущество полковник специально регистрировал на родственников и знакомых. Причем Захарченко подтвердил, что арестованное жилье стоимостью почти 1 млрд действительно принадлежит членам его семьи, а вот откуда остальные найденные наличные — ему неизвестно.
Напомним, Дмитрий Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
Отец полковника, на которого были оформлены апартаменты стоимостью 200 миллионов рублей, заявил, что это результат его коммерческой деятельности в 90-е, когда он покупал ваучеры за бутылку водку и работал, «как Березовский».
Напомним, Генпрокуратура подала иск об обращении в доход государства 27 квартир и машиномест, расположенных в элитных районах Москвы, четырех дорогостоящих автомобилей, валюты на сумму 8 млрд рублей и золотого слитка. По версии следствия, движимое и недвижимое имущество полковник специально регистрировал на родственников и знакомых. Причем Захарченко подтвердил, что арестованное жилье стоимостью почти 1 млрд действительно принадлежит членам его семьи, а вот откуда остальные найденные наличные — ему неизвестно.
Напомним, Дмитрий Захарченко находится под стражей с сентября 2016 года. Полковник обвиняется по трем статьям — «Злоупотребление должностными полномочиями», «Воспрепятствование осуществлению правосудия» и «Получение взятки». Во время обыска оперативники обнаружили огромную сумму наличными, происхождение этих денег он объяснить не смог.
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