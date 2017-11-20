Легковушка с мертвым водителем за рулем насмерть сбила женщину под Саратовом

В городе Ртищево Саратовской области легковой автомобиль, за рулем которого во время движения скончался водитель, сбил насмерть пешехода, а затем врезался в жилой дом.
Как сообщили РИА Новости в областном управлении ГИБДД, авария произошла сегодня днем в районе пересечения Советской и Красной улиц.
Из сообщения ГИБДД: «По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил 32-летнюю женщину-пешехода, после чего врезался в жилой дом. Предварительно установлено, что водитель скончался до ДТП».
В ГИБДД уточнили, что женщину госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести, где она скончалась.
Из сообщения ГИБДД: «По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля ВАЗ-2106 сбил 32-летнюю женщину-пешехода, после чего врезался в жилой дом. Предварительно установлено, что водитель скончался до ДТП».
В ГИБДД уточнили, что женщину госпитализировали в больницу с травмами разной степени тяжести, где она скончалась.
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