На сцену петербургской Александринки выпустили «Крокодила»

В Александринском театре показали «Крокодила». Валерий Фокин представил премьерный спектакль по одноименному рассказу Достоевского.

Режиссер создал фантасмагорическую интерпретацию произведения писателя на сцене Венгерского национального театра. Эта постановка состоялась в рамках художественного обмена.



Руководитель Будапештского театра на сцене Александринки сделал сценическую версию «Преступления и наказания». Правда, в отличие от знаменитого романа рассказ «Крокодил», написанный в нехарактерном для писателя сатирическом ключе, в Венгрии совсем не знают. Тем не менее Фокин и артисты пришли к общему пониманию сюжета, в котором мелкого чиновника проглатывает привезенный в Петербург крокодил.



Режиссер уверен, что сегодня во времена, когда абсурдная ситуация внезапно становится нормой и люди покорно принимают мир безумия, «Крокодил» особенно актуален. И не только для России.