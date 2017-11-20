Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    На сцену петербургской Александринки выпустили «Крокодила». Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа сцену петербургской Александринки выпустили «Крокодила»

    На сцену петербургской Александринки выпустили «Крокодила»

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    На сцену петербургской Александринки выпустили «Крокодила»

    На сцену петербургской Александринки выпустили «Крокодила»

      В Александринском театре показали «Крокодила». Валерий Фокин представил премьерный спектакль по одноименному рассказу Достоевского.

      Режиссер создал фантасмагорическую интерпретацию произведения писателя на сцене Венгерского национального театра. Эта постановка состоялась в рамках художественного обмена.

      Руководитель Будапештского театра на сцене Александринки сделал сценическую версию «Преступления и наказания». Правда, в отличие от знаменитого романа рассказ «Крокодил», написанный в нехарактерном для писателя сатирическом ключе, в Венгрии совсем не знают. Тем не менее Фокин и артисты пришли к общему пониманию сюжета, в котором мелкого чиновника проглатывает привезенный в Петербург крокодил.

      Режиссер уверен, что сегодня во времена, когда абсурдная ситуация внезапно становится нормой и люди покорно принимают мир безумия, «Крокодил» особенно актуален. И не только для России.

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