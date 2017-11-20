Археологи из Петербурга отреставрируют перевозившие гранит для набережных барки

Петербургские ученые намерены восстановить три баржи, пролежавшие на дне Выборгского залива в течение 200 лет. Кроме самих судов любопытство вызывает и перевозимый ими груз — камни для облицовки городских набережных. После восстановления баржи пополнят экспозицию музея истории Кронштадта.

Как передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова, одна из барок затонула недалеко от берега на пути в Петербург. Лишь на километр успела отойти от каменоломни. Довести гранитные глыбы до строящейся Северной столицы, скорее всего, помешал шторм. Со всем каменным грузом она легла на дно.



Сергей Соловьёв, старший научный сотрудник Института истории материальной культуры РАН: «Условия Балтики довольно суровые, Часто случаются сильные шторма. Тут ничего удивительного. В Финском заливе много затонувших кораблей. Не только маленьких, но достаточно крупных военных».



Исторический памятник так бы и охранялся балтийскими водами, но в этом месте должно начаться строительство. И чтобы артефакт не исчез безвозвратно, его рискнули поднять на поверхность. Недалеко лежит еще одна затонувшая барка с двумя многотонными колоннами для Исаакиевского собора, которые так и не были установлены.



Михаил Копейкин, подводный археолог, реставратор: «Крестьяне вырубили эти колонны, обработали, стащили на барку, барку построили. А потом тронулись, произошел шторм, и всё пришлось делать по-новому».



Сразу под водой археологи разметили доски, чтобы на суше как можно точнее собрать исторический грузовой корабль. К каждой прибили опознавательную табличку. Со дна поднимали даже мельчайшие детали. Зато теперь есть возможность показать, как раньше делали баржи герметичными. Шерсть и войлок забивали в щели между брусом.



Много тайн еще предстоит раскрыть при расчистке этих старинных досок. Например, на одной из них сохранились насечки, оставленные плотниками. Что они обозначают, ученые пока сказать не могут.



Для археологов было важно поднять барку до наступления зимы. Деревянные детали корабля должны быть выдержаны на морозе. Так уйдет лишняя вода, и только после этого сосновые брусья можно будет обрабатывать.



Такая упрощенная технология вымораживания в естественных условиях была озвучена на культурном форуме. Чтобы достичь такого же эффекта, в Европе многие реставраторы тратят десятилетие и несколько миллионов евро на дорогостоящий состав.