Ментовские войны — 10
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Ментовские войны — 10
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    В Зимбабве подготовлена резолюция об импичменте Мугабе

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    • Фото: Reuters © 2017, Philimon Bulawayo
    В Зимбабве подготовлена резолюция об импичменте Мугабе

    В Зимбабве подготовлена резолюция об импичменте Мугабе

    В Зимбабве подготовлена резолюция об импичменте Мугабе
  • Фото: Reuters © 2017, Philimon Bulawayo

    • Правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ подготовила резолюцию об импичменте президента страны Роберта Мугабе.

    В проекте резолюции говорится, что 93-летний глава государства стал «источником нестабильности» после 37 лет у власти. Также на Мугабе возложили ответственность за спад в экономике и обвинили его в неуважении к законам, сообщает Reuters.

    Между тем депутаты от оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» во вторник намерены провести консультации о возможной поддержке подготовленной резолюции.

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    Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. До этого он был взят военными под домашний арест. В воскресенье президент обратился к нации по государственному телевидению, однако о сложении полномочий так и не объявил.

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