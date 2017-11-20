В Зимбабве подготовлена резолюция об импичменте Мугабе

Правящая партия Зимбабве
ЗАНУ-ПФ подготовила резолюцию об импичменте президента страны Роберта Мугабе.
В проекте резолюции говорится, что 93-летний глава государства стал «источником нестабильности» после 37 лет у власти. Также на Мугабе возложили ответственность за спад в экономике и обвинили его в неуважении к законам, сообщает Reuters.
Между тем депутаты от оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» во вторник намерены провести консультации о возможной поддержке подготовленной резолюции.
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. До этого он был взят военными под домашний арест. В воскресенье президент обратился к нации по государственному телевидению, однако о сложении полномочий так и не объявил.
Между тем депутаты от оппозиционной партии «Движение за демократические перемены» во вторник намерены провести консультации о возможной поддержке подготовленной резолюции.
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. До этого он был взят военными под домашний арест. В воскресенье президент обратился к нации по государственному телевидению, однако о сложении полномочий так и не объявил.
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