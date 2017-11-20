Монумент в память о жертвах политических репрессий открыли под Екатеринбургом

Сегодня на Урале вспоминают жертв политических репрессий. Под Екатеринбургом, на 12-м километре Московского тракта, открыт монумент «Маски скорби». Он сделан по эскизу Эрнста Неизвестного. Установка бронзового памятника станет частью масштабной реконструкции всего мемориального комплекса.

Тридцать лет от идеи до воплощения. И, кажется, даже накануне открытия что-то могло помешать. Грузовик, доставлявший шеститонный монумент из мастерской на установку, вылетел в кювет на заснеженной трассе. Но все-таки сегодня «Маски скорби» заняли свое место в Екатеринбурге. На 12-м километре Московского тракта в 30-е годы были захоронены более 20 тысяч человек, расстрелянных сотрудниками НКВД.



Два человеческих лица, обращенных в разные стороны света, — в Европу и Азию. Из глаз, подобно слезам, текут лица людей, искаженные страданием. «Маски скорби» Эрнсту Неизвестному свердловчане заказали еще в начале 90-х. Тогда на Урале впервые задумались о создании мемориального комплекса жертвам политических репрессий, а мастер, которого когда-то не приняли на родине, после долгого перерыва вновь начал создавать работы для России. Он отказался от гонорара в 700 тысяч долларов, передав эти деньги на строительство памятника. Но так и не увидел своего детища.



Скульптор планировал установить «Маски» в трех точках страны: Магадане и Воркуте, где располагались самые крупные учреждения ГУЛАГа, и в Свердловске — он в 30-е годы выполнял функцию пересыльного пункта. Оттуда заключенных отправляли на Крайний Север и Колыму. Таким образом, на карте России должен был появиться «треугольник страданий». Но при жизни автора монумент установили лишь в Магадане.



О том, что этого события сегодня действительно ждали, говорило количество людей, собравшихся на открытии. Это не только почетные гости — друзья и родные Эрнста Неизвестного. Из города к мемориалу памяти жертв политических репрессий были запущены бесплатные автобусы — и места в них едва хватило, чтобы вместить всех желающих.



Подробности — в видеоматериале.