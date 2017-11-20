Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    В Бразилии полицейский с сыном на руках устроил перестрелку: видео. Бразилия, дети и подростки, кражи и ограбления, полиция, стрельба. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Бразилии полицейский с сыном на руках устроил перестрелку: видео

    В Бразилии полицейский с сыном на руках устроил перестрелку: видео

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    • Кадр из видео: X? PT /youtube.com
    В Бразилии полицейский с сыном на руках устроил перестрелку: видео

    В Бразилии полицейский с сыном на руках устроил перестрелку: видео

    В Бразилии полицейский с сыном на руках устроил перестрелку: видео
    • Кадр из видео: X? PT /youtube.com

      • Служащий военной полиции бразильского штата Сан-Паулу открыл огонь по грабителям в аптеке, держа своего ребенка на руках.

      Инцидент произошел в аптеке, которая находится в муниципалитете Кампу-Линду-Паулиста. Страж порядка зашел в помещение вместе с женой и сыном, которого держал на руках, чтобы купить лекарств. В тот момент внутри находились двое грабителей, передает ТАСС.

      По данным местных СМИ, один из налетчиков был вооружен. Сообщается, что он стал угрожать полицейскому. В результате страж порядка достал пистолет, и завязалась перестрелка.

      На записи с камеры видеонаблюдения видно двух человек с надвинутыми на лица капюшонами. Затем в кадре появляется мужчина с маленьким ребенком на руках, который бежит между рядами и начинает стрелять. Через несколько секунд он передает ребенка женщине, которая укрылась между рядов.

      Ни полицейский, ни его жена и сын не пострадали. А оба грабителя скончались от ранений, полученных при перестрелке.

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