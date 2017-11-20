Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    Звезда «Секса в большом городе» заговорила с петербуржцами по-русски

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    • Фото: @sarahjessicaparker / instagram.com
    Звезда «Секса в большом городе» заговорила с петербуржцами <nobr>по-русски</nobr>

    Звезда «Секса в большом городе» заговорила с петербуржцами по-русски

    Звезда «Секса в большом городе» заговорила с петербуржцами <nobr>по-русски</nobr>
  • Фото: @sarahjessicaparker / instagram.com

    • Сара Джессика Паркер побывала в минувшие выходные в Северной столице, представив в одном из торговых центров линию своего парфюма. Актриса пробыла в городе всю субботу.

    Сара Джессика Паркер удивила петербуржцев знанием русского языка и игрой на балалайке. Во время презентации своего парфюма звезда культового сериала «Секс в большом городе» исполнила небольшую партию на сувенирном инструменте.

    За игрой наблюдали тысячи поклонников. Они выстроились в огромную очередь за автографами за несколько часов до появления главной ценительницы обуви Маноло Бланика. Он, кстати, тоже в этом году приезжал в Петербург, представляя выставку в Эрмитаже.

    Но на этот раз голливудская актриса для встречи с поклонниками выбрала туфли из собственной коллекции и платье русского дизайнера. Кроме посещения магазинов Сара Джессика успела прогуляться по петербургским набережным и пообедала сырниками со сметаной и вареньем. А на прощанье оставила в Instagram запись транслитом: «Я вас люблю. До свидания».

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