Звезда «Секса в большом городе» заговорила с петербуржцами по-русски

Сара Джессика Паркер удивила петербуржцев знанием русского языка и игрой на балалайке. Во время презентации своего парфюма звезда культового сериала «Секс в большом городе» исполнила небольшую партию на сувенирном инструменте.За игрой наблюдали тысячи поклонников. Они выстроились в огромную очередь за автографами за несколько часов до появления главной ценительницы обуви Маноло Бланика. Он, кстати, тоже в этом году приезжал в Петербург, представляя выставку в Эрмитаже.Но на этот раз голливудская актриса для встречи с поклонниками выбрала туфли из собственной коллекции и платье русского дизайнера. Кроме посещения магазинов Сара Джессика успела прогуляться по петербургским набережным и пообедала сырниками со сметаной и вареньем. А на прощанье оставила в Instagram запись транслитом: «Я вас люблю. До свидания».