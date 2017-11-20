Золотой состав «Зенита» вышел на футбольное поле в честь юбилея чемпионства

«Футбольная столица вновь переехала в Питер». Накануне слова главы «Газпрома» Алексея Миллера как нельзя точно описали происходящее на стадионе на Крестовском острове. Там отметили 10 лет с того момента, как сине-бело-голубые победили в чемпионате России.

В Петербурге «Зенит» с размахом отметил 10-летие победы в чемпионате России. На поле вышел золотой состав сине-бело-голубых: Александр Анюков, Андрей Аршавин, Александр Горшков, Константин Зырянов, Михаил Кержаков, Михаил Бирюков, Ивица Крижанац, Юрий Лебедев, Вячеслав Малафеев, Павел Погребняк, Владислав Радимов, Анатолий Тимощук, Камил Чонтофальски, Радек Ширл.



После действующие игроки «Зенита» в рамках 17-го тура российской Премьер-Лиги встретились с «Тосно». Петербуржцы разгромили команду из Ленобласти со счетом 5:0.



Как отмечает корреспондент НТВ Антон Зыков, кажется, впервые стены нового стадиона на Крестовском услышали любимую кричалку: «Чемпионы, чемпионы! Оле-оле-оле!!!!» Болельщики не стали дожидаться чемпионства-2017 и просто отметили чемпионство-2007. Еще раз. В разных частях арены они встретились с игроками того золотого состава. А для пущего интереса и безопасности разбились на группы.



Малафеев, Радимов раздавали автографы в одном месте, а Зырянов, Горшков и Ширл отвечали на вопросы в другом. Своим русским поразил всех Ивица Крижанац, который 7 лет назад будто и не уезжал в Хорватию.



Константин Зырянов, чемпион 2007 года в составе ФК «Зенит»: «Все горели желанием только выиграть. И это сложилось в результат и в гол Радека, которого мы удерживали 29 туров, чтобы он не забивал и забил в 30-м».



Сам Радек честно признался, что не помнит детали своего гола «Сатурну» 11 ноября 2007-го. Зато всем собравшимся о том моменте хорошо напоминали его бутсы в импровизированном музее, а также золотая медаль, чемпионский кубок и трофейное кресло со стадиона в Раменском, которое привезли болельщики.



Никакого хулиганства — просто случайно оторвали от радости. После общения с фанатами футболисты стали общаться уже между собой на поле. Вновь объединились в команду. Вспоминали самые невероятные моменты.



Андрей Аршавин, чемпион 2007 года в составе ФК «Зенит»: «У меня порвались бутсы. Я обычно беру запасные бутсы. А на эту игру не взял… Это было в Раменском. И Рома Широков отдал свою. Мне было удобно!»



Уже после круга почета два «Зенита» объединились: чемпионы-2007 в белом, в мечтах будущие чемпионы — в синем и президент клуба Сергей Фурсенко в голубой рубашке. Трехцветную гамму не нарушили, что с ликованием восприняли зрители.



Болельщики накануне сделали большой сюрприз. Они на всю фанатскую трибуну растянули гигантский баннер, посвященный чемпионству 2007 года. И примечательно, что сделали они это на 14-й минуте, когда был забит победный гол.