Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
    •  
    Питерский СК не стал возбуждать дела из-за строительства дороги на костях. Великая Отечественная война, Санкт-Петербург, история, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПитерский СК не стал возбуждать дела из-за строительства дороги на костях

    Питерский СК не стал возбуждать дела из-за строительства дороги на костях

    комментировать
    Питерский СК не стал возбуждать дела <nobr>из-за</nobr> строительства дороги на костях

    Питерский СК не стал возбуждать дела из-за строительства дороги на костях

    Питерский СК не стал возбуждать дела <nobr>из-за</nobr> строительства дороги на костях

      Следственный комитет обнародовал результаты проверки по факту обнаружения человеческих останков на месте строительства дорожной развязки на Петербургском шоссе.

      Власти Петербурга в своих немногочисленных комментариях по поводу произошедшего называли именно 20 ноября датой окончания экспертизы, но сегодня выяснилось, что она была готова еще месяц назад. Как заявили в СК, было установлено, что останки находились в земле многие десятки лет, поэтому еще 22 октября в возбуждении уголовного дела было отказано.

      Напомним: громкая история началась в конце сентября этого года, когда работающий на площадке бульдозер вместе с грунтом поднял кости. Следствие не стало выяснять, почему в этом месте проходили работы и относятся ли останки к паспортизированному воинскому захоронению, которое наполовину оказалось на стройплощадке.

      В результате произошедшего Пушкинский военкомат, в котором хранится документ, обратился в военную прокуратуру с просьбой принять меры по факту разрушения захоронения. Для рассмотрения вопроса дело отправили в прокуратуру, а там почему-то решили переадресовать обращение в административно-техническую инспекцию и шушарский муниципалитет.

      Власти города и района настойчиво игнорируют учетную карточку захоронения. Также остается неясным, повлияет ли отказ в возбуждении уголовного дела на прокладку дороги.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru