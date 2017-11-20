Питерский СК не стал возбуждать дела из-за строительства дороги на костях

Следственный комитет обнародовал результаты проверки по факту обнаружения человеческих останков на месте строительства дорожной развязки на Петербургском шоссе.
Власти Петербурга в своих немногочисленных комментариях по поводу произошедшего называли именно 20 ноября датой окончания экспертизы, но сегодня выяснилось, что она была готова еще месяц назад. Как заявили в СК, было установлено, что останки находились в земле многие десятки лет, поэтому еще 22 октября в возбуждении уголовного дела было отказано.
Напомним: громкая история началась в конце сентября этого года, когда работающий на площадке бульдозер вместе с грунтом поднял кости. Следствие не стало выяснять, почему в этом месте проходили работы и относятся ли останки к паспортизированному воинскому захоронению, которое наполовину оказалось на стройплощадке.
В результате произошедшего Пушкинский военкомат, в котором хранится документ, обратился в военную прокуратуру с просьбой принять меры по факту разрушения захоронения. Для рассмотрения вопроса дело отправили в прокуратуру, а там почему-то решили переадресовать обращение в административно-техническую инспекцию и шушарский муниципалитет.
Власти города и района настойчиво игнорируют учетную карточку захоронения. Также остается неясным, повлияет ли отказ в возбуждении уголовного дела на прокладку дороги.
Напомним: громкая история началась в конце сентября этого года, когда работающий на площадке бульдозер вместе с грунтом поднял кости. Следствие не стало выяснять, почему в этом месте проходили работы и относятся ли останки к паспортизированному воинскому захоронению, которое наполовину оказалось на стройплощадке.
В результате произошедшего Пушкинский военкомат, в котором хранится документ, обратился в военную прокуратуру с просьбой принять меры по факту разрушения захоронения. Для рассмотрения вопроса дело отправили в прокуратуру, а там почему-то решили переадресовать обращение в административно-техническую инспекцию и шушарский муниципалитет.
Власти города и района настойчиво игнорируют учетную карточку захоронения. Также остается неясным, повлияет ли отказ в возбуждении уголовного дела на прокладку дороги.
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