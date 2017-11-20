Караченцов начал лечиться от онкологии

Актер Николай Караченцов начал курс химиотерапии в связи со злокачественным новообразованием в легком.
О начале лечения ТАСС сообщил сын актера Андрей Караченцов.
Андрей Караченцов: «Мы начали курс лечения. Будет несколько курсов такого лечения. Сейчас первый, затем через три недели — второй, еще через три недели — третий. Через два или три курса соберется консилиум врачей, чтобы определиться, насколько выбранная методика эффективна».
Выбранная методика позволяет актеру находиться дома и выезжать раз в три недели на проведение сеанса лечения, пояснил Андрей Караченцов. Сын актера также рассказал о посещении Святой горы Афон в Греции перед началом курса лечения.
Андрей Караченцов: «Мы с папой два дня провели в монастыре Ватопед. Мы приложились ко всем святыням. Главная святыня — икона „Всецарица“, которая помогает при онкологических заболеваниях».
Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился актер, попал в аварию. Кроме того, в феврале этого года Николай Караченцов попал в ДТП в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором находился известный актер, столкнулся с «Газелью». В результате иномарка, которой управляла жена артиста, перевернулась.
Андрей Караченцов: «Мы начали курс лечения. Будет несколько курсов такого лечения. Сейчас первый, затем через три недели — второй, еще через три недели — третий. Через два или три курса соберется консилиум врачей, чтобы определиться, насколько выбранная методика эффективна».
Выбранная методика позволяет актеру находиться дома и выезжать раз в три недели на проведение сеанса лечения, пояснил Андрей Караченцов. Сын актера также рассказал о посещении Святой горы Афон в Греции перед началом курса лечения.
Андрей Караченцов: «Мы с папой два дня провели в монастыре Ватопед. Мы приложились ко всем святыням. Главная святыня — икона „Всецарица“, которая помогает при онкологических заболеваниях».
Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился актер, попал в аварию. Кроме того, в феврале этого года Николай Караченцов попал в ДТП в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором находился известный актер, столкнулся с «Газелью». В результате иномарка, которой управляла жена артиста, перевернулась.
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