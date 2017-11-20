Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    •  

    Караченцов начал лечиться от онкологии

    комментировать
    • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова
    Караченцов начал лечиться от онкологии

    Караченцов начал лечиться от онкологии

    Караченцов начал лечиться от онкологии
  • Фото: РИА Новости, Екатерина Чеснокова

    • Актер Николай Караченцов начал курс химиотерапии в связи со злокачественным новообразованием в легком.

    О начале лечения ТАСС сообщил сын актера Андрей Караченцов.

    Андрей Караченцов: «Мы начали курс лечения. Будет несколько курсов такого лечения. Сейчас первый, затем через три недели — второй, еще через три недели — третий. Через два или три курса соберется консилиум врачей, чтобы определиться, насколько выбранная методика эффективна».

    Выбранная методика позволяет актеру находиться дома и выезжать раз в три недели на проведение сеанса лечения, пояснил Андрей Караченцов. Сын актера также рассказал о посещении Святой горы Афон в Греции перед началом курса лечения.

    Андрей Караченцов: «Мы с папой два дня провели в монастыре Ватопед. Мы приложились ко всем святыням. Главная святыня — икона „Всецарица“, которая помогает при онкологических заболеваниях».

    смотреть«Цикл проклятья»: экстрасенс установил причину преследующих Караченцова несчастий
    «Цикл проклятья»: экстрасенс установил причину преследующих Караченцова несчастий
    Актерская деятельность Николая Караченцова прервалась в 2005 году. В ночь на 28 февраля в Москве на Мичуринском проспекте автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился актер, попал в аварию. Кроме того, в феврале этого года Николай Караченцов попал в ДТП в подмосковном поселке Загорянский. Автомобиль Toyota, в котором находился известный актер, столкнулся с «Газелью». В результате иномарка, которой управляла жена артиста, перевернулась.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru