Глава ФНС рассказал Путину об инновациях в работе с налогоплательщиками

С начала текущего года в бюджет России поступило уже более 14 трлн рублей налогов. Это на 19% больше, чем за аналогичный период
2016-го. Об этом Владимиру Путину доложил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. В ходе рабочей встречи в Кремле Мишустин также рассказал президенту о внедрении онлайн-касс в розничной торговле и нововведениях в работе с рядовыми налогоплательщиками.
Михаила Мишустина президент принял в Кремле в канун профессионального праздника: 21 ноября — День налогового работника. И началась беседа с поздравлений. Глава ФНС в ответ рассказал Путину, как его ведомство радует бюджет.
Михаил Мишустин, глава ФНС: «За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 14,3 трлн рублей — это на 19% выше 10 месяцев прошлого года».
В этих колоссальных цифрах — выплаты и от компаний, и от граждан. Как раз в эти дни ФНС представила новый личный кабинет налогоплательщика. По статистике, сборы за машину, квартиру и прочее имущество через Интернет платит почти каждый второй.
Татьяна Матвеева, начальник управления информационных технологий ФНС: «В один клик можно перейти сразу к оплате, если нет никаких вопросов. Сейчас порядка 35 банков, через которые можно осуществить оплату налогов без комиссии».
Вопросов у пользователей теперь должно стать куда меньше: в личном кабинете видно не только сам налог, но и формулу, по которой его рассчитывали. Появился и раздел «жизненные ситуации», доходчиво разъясняющий, что делать, если, скажем, вам начислили сбор за машину, которую вы уже продали. Подготовило ФНС и мобильное приложение — личный кабинет переезжает в смартфон. Мобильником в последние месяцы можно проверять и выданные в магазине чеки — благодаря кассам, отправляющим все данные сразу на сервер налоговой.
Михаил Мишустин: «Первый очень важный элемент. Когда налогоплательщик может сразу после того, как он купил…»
Владимир Путин: «Проверить, за что он заплатил…»
Михаил Мишустин: «Абсолютно. За что купил, что и за что заплатил. Это стимулирует людей смотреть, у кого они купили, следить за качеством продукции».
Проще стало не только потребителю, но и тем, кто торгует. Когда все данные сразу отправляются в ФНС, проверок меньше, да и те же «умные» кассы можно поставить на учет онлайн.
Помогают такие кассы бороться и с серым импортом. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
Михаил Мишустин, глава ФНС: «За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 14,3 трлн рублей — это на 19% выше 10 месяцев прошлого года».
В этих колоссальных цифрах — выплаты и от компаний, и от граждан. Как раз в эти дни ФНС представила новый личный кабинет налогоплательщика. По статистике, сборы за машину, квартиру и прочее имущество через Интернет платит почти каждый второй.
Татьяна Матвеева, начальник управления информационных технологий ФНС: «В один клик можно перейти сразу к оплате, если нет никаких вопросов. Сейчас порядка 35 банков, через которые можно осуществить оплату налогов без комиссии».
Вопросов у пользователей теперь должно стать куда меньше: в личном кабинете видно не только сам налог, но и формулу, по которой его рассчитывали. Появился и раздел «жизненные ситуации», доходчиво разъясняющий, что делать, если, скажем, вам начислили сбор за машину, которую вы уже продали. Подготовило ФНС и мобильное приложение — личный кабинет переезжает в смартфон. Мобильником в последние месяцы можно проверять и выданные в магазине чеки — благодаря кассам, отправляющим все данные сразу на сервер налоговой.
Михаил Мишустин: «Первый очень важный элемент. Когда налогоплательщик может сразу после того, как он купил…»
Владимир Путин: «Проверить, за что он заплатил…»
Михаил Мишустин: «Абсолютно. За что купил, что и за что заплатил. Это стимулирует людей смотреть, у кого они купили, следить за качеством продукции».
Проще стало не только потребителю, но и тем, кто торгует. Когда все данные сразу отправляются в ФНС, проверок меньше, да и те же «умные» кассы можно поставить на учет онлайн.
Помогают такие кассы бороться и с серым импортом. Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Ивана Трушкина.
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