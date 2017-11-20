Осквернение Вечного огня в Киеве сняла камера наблюдения

Камера наблюдения зафиксировала действия вандалов, заливших цементом Вечный огонь в киевском парке Славы.
В Сети обнародована видеозапись осквернения мемориала в Киеве. На кадрах видно, как группа людей подходит к монументу, затем Вечный огонь угасает.
Ролик был опубликован в Facebook сотрудниками предприятия «Киевгаз». Коммунальщики сообщили, что восстановили подачу газа на мемориал, и подчеркнули, что запись, ставшая, судя по всему, уликой, передана стражам порядка.
Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в этом инциденте виноваты украинские власти.
Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Осквернение Вечного огня — это органическое следствие культа Степана Бандеры (лидера запрещенной в РФ организации украинских националистов) и его сподвижников, который насаждается киевским режимом, значит, прежде всего, он (киевский режим) должен нести ответственность за этот акт вандализма. Да, я обвиняю именно нынешнюю украинскую власть в осквернении памяти героев, спасших человечество от чумы фашизма».
Это уже не первый случай, когда вандалы уродуют Вечный огонь в парке Славы. 7 ноября неизвестные также залили мемориал цементом. По факту повреждения правоохранителями было возбуждено уголовное дело.
Ролик был опубликован в Facebook сотрудниками предприятия «Киевгаз». Коммунальщики сообщили, что восстановили подачу газа на мемориал, и подчеркнули, что запись, ставшая, судя по всему, уликой, передана стражам порядка.
Первый зампредседателя комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что в этом инциденте виноваты украинские власти.
Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности: «Осквернение Вечного огня — это органическое следствие культа Степана Бандеры (лидера запрещенной в РФ организации украинских националистов) и его сподвижников, который насаждается киевским режимом, значит, прежде всего, он (киевский режим) должен нести ответственность за этот акт вандализма. Да, я обвиняю именно нынешнюю украинскую власть в осквернении памяти героев, спасших человечество от чумы фашизма».
Вандалы второй раз за месяц залили Вечный огонь в Киеве цементомОпубликовано Францем Клинцевичем 20 ноября 2017 г.
КИЕВ, 20 ноября. Вандалы второй раз за этот месяц оскв…
Это уже не первый случай, когда вандалы уродуют Вечный огонь в парке Славы. 7 ноября неизвестные также залили мемориал цементом. По факту повреждения правоохранителями было возбуждено уголовное дело.
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