Участники «Ты супер! Танцы» окунулись в виртуальный мир

Участники проекта «Ты супер! Танцы» посетили выставку интерактивных развлечений, которая прошла в Московской области.
Ребята в числе первых оценили новые компьютерные игры, пообщались с их создателями и пофотографировались с персонажами комиксов и фантастических саг, передает корреспондент НТВ Максим Беспалов.
В конце концов, виртуальные игрушки — символ нашего времени, хотим мы этого или нет. Стрелялки, пулялки, гонки, футбол, ну и, конечно, целая вереница супергероев из виртуального мира. Все это двигалось, сверкало, мигало и пело так, что дух захватывало. Конкурсанты сделали миллион невероятных снимков во время этого похода, в том числе и фото в летающей ступе Бабы-яги.
Промоутеры, которые представляли мировые новинки игрового мира, проводили сотни интерактивных шоу и конкурсов на разных площадках. Были среди них и танцевальные. Разве могли конкурсанты «Ты супер! Танцы» в этом не поучаствовать?
Нужно было повторять движения за сказочными героями на мониторе. Станцевали дети уже как настоящие профи. А после отправились дальше блуждать среди фантастических чудищ и принцесс.
Ксения Долгачёва, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мне очень понравились вон эти чуваки, которые в костюмах. Сама развлекательная программа, фоточки, все дела».
От всего увиденного 10-летняя Полина Васильева из Чебоксар испытала настоящий шок. Полина принимает участие в проекте «Ты супер! Танцы» вместе со своим братом Никитой, который старше нее всего лишь на 15 минут. У двойняшек мама умерла от рака. Отец ушел в другую семью. Теперь их воспитывает бабушка.
Полина Васильева: «Когда мы были маленькие, нам было пять лет, и тогда наша мама заболела смертельной болезнью. Когда мы пришли после садика, мы думали, что мама спит, поэтому нас не пускали в зал, потом сказали, что она умерла».
Окунувшись в виртуальный мир, ребята на время почувствовали себя в настоящей сказке.
Никита Васильев: «Там как в Minecraft. Я такой хожу-хожу, нажал на кнопку, и все так красиво».
К сожалению, в жизни нельзя нажать на кнопку, чтобы все вокруг стало красивым, но пытаться сделать что-то лучше самому, безусловно, стоит.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ruв субботу, 25 ноября, в 21:00. Этот проект дает шанс детям, лишенным опеки родителей, проявить себя.
В конце концов, виртуальные игрушки — символ нашего времени, хотим мы этого или нет. Стрелялки, пулялки, гонки, футбол, ну и, конечно, целая вереница супергероев из виртуального мира. Все это двигалось, сверкало, мигало и пело так, что дух захватывало. Конкурсанты сделали миллион невероятных снимков во время этого похода, в том числе и фото в летающей ступе Бабы-яги.
Промоутеры, которые представляли мировые новинки игрового мира, проводили сотни интерактивных шоу и конкурсов на разных площадках. Были среди них и танцевальные. Разве могли конкурсанты «Ты супер! Танцы» в этом не поучаствовать?
Нужно было повторять движения за сказочными героями на мониторе. Станцевали дети уже как настоящие профи. А после отправились дальше блуждать среди фантастических чудищ и принцесс.
Ксения Долгачёва, участница проекта «Ты супер! Танцы»: «Мне очень понравились вон эти чуваки, которые в костюмах. Сама развлекательная программа, фоточки, все дела».
От всего увиденного 10-летняя Полина Васильева из Чебоксар испытала настоящий шок. Полина принимает участие в проекте «Ты супер! Танцы» вместе со своим братом Никитой, который старше нее всего лишь на 15 минут. У двойняшек мама умерла от рака. Отец ушел в другую семью. Теперь их воспитывает бабушка.
Полина Васильева: «Когда мы были маленькие, нам было пять лет, и тогда наша мама заболела смертельной болезнью. Когда мы пришли после садика, мы думали, что мама спит, поэтому нас не пускали в зал, потом сказали, что она умерла».
Окунувшись в виртуальный мир, ребята на время почувствовали себя в настоящей сказке.
Никита Васильев: «Там как в Minecraft. Я такой хожу-хожу, нажал на кнопку, и все так красиво».
К сожалению, в жизни нельзя нажать на кнопку, чтобы все вокруг стало красивым, но пытаться сделать что-то лучше самому, безусловно, стоит.
Новый выпуск проекта «Ты супер! Танцы» смотрите на НТВ и НТВ.Ruв субботу, 25 ноября, в 21:00. Этот проект дает шанс детям, лишенным опеки родителей, проявить себя.
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