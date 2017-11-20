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Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
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    В Пензе обрушилась часть многоэтажки

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    В Пензе обрушилась часть многоэтажки

    В Пензе обрушилась часть многоэтажки

    В Пензе обрушилась часть многоэтажки
  • Фото: penzavzglyad.ru

    • Часть многоэтажного дома обрушилась в Пензе. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин.

    Андрей Гришин: «Рухнули секции первого и второго подъездов. Никто не пострадал — большая часть дома расселена».

    Он уточнил, что в четвертом и шестом подъездах все еще живут две семьи. Однако этим подъездам, по его словам, обрушение не угрожает, передает ТАСС.

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