Украинский журналист задержан в Минске за шпионаж

Комитет госбезопасности (КГБ) Белоруссии задержал в Минске украинского гражданина Павла Шаройко. Его обвинили в создании на территории страны «агентурной сети».
О задержании украинца по обвинению в шпионаже сообщил представитель КБГ Белоруссии Дмитрий Побяржин. По его словам, Павел Шаройко для прикрытия числился журналистом. Но в действительности создал сеть для сбора разведданных, передает РИА Новости.
Дмитрий Побяржин: «25 октября КГБ при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Минобороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной Национальной телерадиокомпании Украины».
В КГБ Белоруссии заявили, что украинец создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которые за денежные вознаграждения выполняли задания «по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».
Как сообщили в комитете госбезопасности Белоруссии, Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины. В связи с этим советник посольства Украины объявлен персоной нон грата в Белоруссии.
Дмитрий Побяржин: «Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием».
В настоящее время задержанный за шпионаж Шаройко находится в СИЗО.
Дмитрий Побяржин: «25 октября КГБ при проведении агентурной акции с поличным задержан кадровый сотрудник главного управления разведки министерства обороны Украины Павел Шаройко. С учетом опыта его работы в качестве руководителя пресс-службы главного управления разведки Минобороны Украины для прикрытия ему определена должность корреспондента общественной Национальной телерадиокомпании Украины».
В КГБ Белоруссии заявили, что украинец создал агентурную сеть из числа граждан Белоруссии, которые за денежные вознаграждения выполняли задания «по сбору сведений разведывательного характера в военно-политической сфере».
Как сообщили в комитете госбезопасности Белоруссии, Шаройко признал, что является кадровым сотрудником разведки Украины. В связи с этим советник посольства Украины объявлен персоной нон грата в Белоруссии.
Дмитрий Побяржин: «Сам Шаройко признал, что является сотрудником кадрового аппарата военной разведки, работающим под прикрытием».
В настоящее время задержанный за шпионаж Шаройко находится в СИЗО.
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