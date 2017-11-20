Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
    •  
    Плавучий бордель: появились новые данные о калифорнийском корабле-«призраке». корабли и суда, мистика и оккультизм, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПлавучий бордель: появились новые данные о калифорнийском корабле-«призраке»

    Плавучий бордель: появились новые данные о калифорнийском корабле-«призраке»

    комментировать
    Плавучий бордель: появились новые данные о калифорнийском <nobr>корабле-«призраке»</nobr>

    Плавучий бордель: появились новые данные о калифорнийском корабле-«призраке»

    Плавучий бордель: появились новые данные о калифорнийском <nobr>корабле-«призраке»</nobr>

      У побережья Калифорнии обнаружили корпус старого судна, которое сразу же обросло множеством зловещих слухов.

      В духе старинных пиратских легенд СМИ сообщили, что «корабль-призрак» кишит опасными крысами-каннибалами. А главная сенсация в том, что обломки судна могут принадлежать пропавшему несколько лет назад круизному лайнеру «Любовь Орлова». Такой вывод пресса сделала, изучив снимки со спутников: длина разрушенного корпуса — примерно 90 метров, как у исчезнувшей «Любови Орловой».

      Но эксперты тут же нашли в этой версии много несоответствий. К примеру, каркас, найденный у берегов Калифорнии, сделан из бетона, а советский лайнер почти полностью был выполнен из стали. Да и едва ли он мог без экипажа совершить путешествие из одного океана в другой, ведь потерян был в водах Атлантики в 2013 году. С того момента прошло не так много времени, а калифорнийский корабль, судя по его состоянию, дрейфовал не менее 30 лет.

      Аманда Маркетти, аналитик: «Его некоторые фрагменты остались нетронутыми. Это означает, что он, вероятно, был в течение долгого времени на этом пляже. Я могу легко увидеть, что сегодня обломки разбросаны по всему побережью».

      По более правдоподобной версии, обломки, найденные у берегов Калифорнии, принадлежат танкеру 30-х годов. Из бетона он был сделан то ли в целях экономии, то ли для улучшения устойчивости. И в последние свои годы был чем-то вроде плавучего казино.

      Эксперт: «Оказывается, этот корабль — фактически нефтяной танкер, захваченный в 1930 году. На этом корабле занимались незаконными вещами — это было казино, бордель и бар, где нелегально торгуют спиртными напитками».

      Что касается судна, названного в честь великой актрисы Любови Орловой, то оно было построено в 70-х, а в 2013 году отправилось в свое последнее плавание — из Канады в Доминиканскую Республику, где его должны были утилизировать. Но во время шторма у буксира оборвался трос, судно ушло в дрейф, а потом и вовсе исчезло. Сейчас оно может по-прежнему дрейфовать в океане и представлять опасность для моряков.

      Василий Гуцуляк, главный научный сотрудник института государства и права РАН: «Несколько лет назад встречали это судно без экипажа, которое дрейфовало в океане. Оно выглядело еще достаточно хорошо сохранившимся».

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru