Плавучий бордель: появились новые данные о калифорнийском корабле-«призраке»

У побережья Калифорнии обнаружили корпус старого судна, которое сразу же обросло множеством зловещих слухов.
В духе старинных пиратских легенд СМИ сообщили, что «корабль-призрак» кишит опасными крысами-каннибалами. А главная сенсация в том, что обломки судна могут принадлежать пропавшему несколько лет назад круизному лайнеру «Любовь Орлова». Такой вывод пресса сделала, изучив снимки со спутников: длина разрушенного корпуса — примерно 90 метров, как у исчезнувшей «Любови Орловой».
Но эксперты тут же нашли в этой версии много несоответствий. К примеру, каркас, найденный у берегов Калифорнии, сделан из бетона, а советский лайнер почти полностью был выполнен из стали. Да и едва ли он мог без экипажа совершить путешествие из одного океана в другой, ведь потерян был в водах Атлантики в 2013 году. С того момента прошло не так много времени, а калифорнийский корабль, судя по его состоянию, дрейфовал не менее 30 лет.
Аманда Маркетти, аналитик: «Его некоторые фрагменты остались нетронутыми. Это означает, что он, вероятно, был в течение долгого времени на этом пляже. Я могу легко увидеть, что сегодня обломки разбросаны по всему побережью».
По более правдоподобной версии, обломки, найденные у берегов Калифорнии, принадлежат танкеру 30-х годов. Из бетона он был сделан то ли в целях экономии, то ли для улучшения устойчивости. И в последние свои годы был чем-то вроде плавучего казино.
Эксперт: «Оказывается, этот корабль — фактически нефтяной танкер, захваченный в 1930 году. На этом корабле занимались незаконными вещами — это было казино, бордель и бар, где нелегально торгуют спиртными напитками».
Что касается судна, названного в честь великой актрисы Любови Орловой, то оно было построено в 70-х, а в 2013 году отправилось в свое последнее плавание — из Канады в Доминиканскую Республику, где его должны были утилизировать. Но во время шторма у буксира оборвался трос, судно ушло в дрейф, а потом и вовсе исчезло. Сейчас оно может по-прежнему дрейфовать в океане и представлять опасность для моряков.
Василий Гуцуляк, главный научный сотрудник института государства и права РАН: «Несколько лет назад встречали это судно без экипажа, которое дрейфовало в океане. Оно выглядело еще достаточно хорошо сохранившимся».
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
Но эксперты тут же нашли в этой версии много несоответствий. К примеру, каркас, найденный у берегов Калифорнии, сделан из бетона, а советский лайнер почти полностью был выполнен из стали. Да и едва ли он мог без экипажа совершить путешествие из одного океана в другой, ведь потерян был в водах Атлантики в 2013 году. С того момента прошло не так много времени, а калифорнийский корабль, судя по его состоянию, дрейфовал не менее 30 лет.
Аманда Маркетти, аналитик: «Его некоторые фрагменты остались нетронутыми. Это означает, что он, вероятно, был в течение долгого времени на этом пляже. Я могу легко увидеть, что сегодня обломки разбросаны по всему побережью».
По более правдоподобной версии, обломки, найденные у берегов Калифорнии, принадлежат танкеру 30-х годов. Из бетона он был сделан то ли в целях экономии, то ли для улучшения устойчивости. И в последние свои годы был чем-то вроде плавучего казино.
Эксперт: «Оказывается, этот корабль — фактически нефтяной танкер, захваченный в 1930 году. На этом корабле занимались незаконными вещами — это было казино, бордель и бар, где нелегально торгуют спиртными напитками».
Что касается судна, названного в честь великой актрисы Любови Орловой, то оно было построено в 70-х, а в 2013 году отправилось в свое последнее плавание — из Канады в Доминиканскую Республику, где его должны были утилизировать. Но во время шторма у буксира оборвался трос, судно ушло в дрейф, а потом и вовсе исчезло. Сейчас оно может по-прежнему дрейфовать в океане и представлять опасность для моряков.
Василий Гуцуляк, главный научный сотрудник института государства и права РАН: «Несколько лет назад встречали это судно без экипажа, которое дрейфовало в океане. Оно выглядело еще достаточно хорошо сохранившимся».
Подробности — в сюжете программы «ЧП».
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