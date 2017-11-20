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    Житель Ставропольского края выиграл в лотерею 100 млн рублей

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    Житель Ставропольского края выиграл в лотерею 100 млн рублей

    Житель Ставропольского края выиграл в лотерею 100 млн рублей

    Ставропольцу выпал выигрыш в лотерею в 100 млн рублей. Это произошло ровно спустя две недели после того, как жительница Воронежской области сорвала рекордный джекпот в полмиллиарда.

    Об очередном крупном выигрыше сообщила компания «Столото». В ней отметили, что житель Ставропольского края стал победителем розыгрыша «Русского лото», притом всего две недели назад женщине из Воронежской области удалось выиграть 506 млн рублей.

    Нынешний победитель приобрел свой счастливый билет в одном из лотерейных киосков на Ставропольском крае. Сообщается, что он стоил всего 100 рублей, передает РИА Новости.

    Теперь «Столото» ждет счастливчика для оформления выигрыша. Согласно российскому законодательству, выигрыш будет дожидаться своего владельца в течение трех лет.

    Напомним, что розыгрыши «Столото» проходят в эфире программы НТВ «У нас выигрывают!».

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