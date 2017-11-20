Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
    •  
    Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения. патриарх, Путин, РПЦ. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПутин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

    Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

    комментировать
    Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

    Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

    Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

      Владимир Путин поздравил с днем рождения патриарха Кирилла. Сегодня предстоятелю Русской православной церкви исполнился 71 год.

      Президент принял главу РПЦ в Кремле и подарил ему картину с изображением внутреннего убранства Успенского собора.

      Владимир Путин: «Ваше Святейшество, хочу вас сердечно поздравить с днем рождения. Поблагодарить вас за ваше служение и пожелать всего самого-самого доброго и поменьше работать».

      Патриарх Кирилл: «Благодарю Вас, Владимир Владимирович. И хотел бы вас поблагодарить особенно за соработничество, которое осуществляется в России между государством и церковью. И все соработничество направлено на простую одну цель — чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье».

      В ответ Владимир Путин поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за все, что тот делает для страны и ее граждан.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru