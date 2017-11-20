Путин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения

Владимир Путин поздравил с днем рождения патриарха Кирилла. Сегодня предстоятелю Русской православной церкви исполнился 71 год.

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Президент принял главу РПЦ в Кремле и подарил ему картину с изображением внутреннего убранства Успенского собора.



Владимир Путин: «Ваше Святейшество, хочу вас сердечно поздравить с днем рождения. Поблагодарить вас за ваше служение и пожелать всего самого-самого доброго и поменьше работать».



Патриарх Кирилл: «Благодарю Вас, Владимир Владимирович. И хотел бы вас поблагодарить особенно за соработничество, которое осуществляется в России между государством и церковью. И все соработничество направлено на простую одну цель — чтобы людям было лучше, чтобы люди жили хорошо и духовно, и материально, чтобы процветала наша страна, и чтобы счастье было в каждой семье».



В ответ Владимир Путин поблагодарил предстоятеля Русской православной церкви за все, что тот делает для страны и ее граждан.

