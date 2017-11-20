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    СМИ: Мугабе согласился на условия отставки. Зимбабве, перевороты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСМИ: Мугабе согласился на условия отставки

    СМИ: Мугабе согласился на условия отставки

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    СМИ: Мугабе согласился на условия отставки

    СМИ: Мугабе согласился на условия отставки

    СМИ: Мугабе согласился на условия отставки
    • Фото: Associated Press © 2017, Tsvangirayi Mukwazhi

      • Президент Зимбабве Роберт Мугабе принял условия отставки после того, как военные сделали ему ряд уступок.

      Как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ, генералы согласились предоставить Мугабе и его супруге полный иммунитет, а также сохранить им имущество.

      Между тем агентство Reuters сообщает, что представители правящей партии все же соберутся в 15:30 (мск) для обсуждения вопроса об импичменте президенту. Срок предъявленного Мугабе ультиматума уже истек.

      Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. До этого он был взят военными под домашний арест. В воскресенье президент обратился к нации по государственному телевидению, однако о сложении полномочий так и не объявил.

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