СМИ: Мугабе согласился на условия отставки

Президент Зимбабве Роберт Мугабе принял условия отставки после того, как военные сделали ему ряд уступок.
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Как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ, генералы согласились предоставить Мугабе и его супруге полный иммунитет, а также сохранить им имущество.
Между тем агентство Reuters сообщает, что представители правящей партии все же соберутся в 15:30 (мск) для обсуждения вопроса об импичменте президенту. Срок предъявленного Мугабе ультиматума уже истек.
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. До этого он был взят военными под домашний арест. В воскресенье президент обратился к нации по государственному телевидению, однако о сложении полномочий так и не объявил.
Между тем агентство Reuters сообщает, что представители правящей партии все же соберутся в 15:30 (мск) для обсуждения вопроса об импичменте президенту. Срок предъявленного Мугабе ультиматума уже истек.
Напомним, правящая партия Зимбабве ЗАНУ-ПФ в воскресенье выдвинула Мугабе ультиматум, потребовав до полудня понедельника сложить полномочия. До этого он был взят военными под домашний арест. В воскресенье президент обратился к нации по государственному телевидению, однако о сложении полномочий так и не объявил.
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