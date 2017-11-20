Убийца пяти байкеров в Подмосковье получил пожизненный срок

Мособлсуд приговорил к пожизненному заключению жителя Московской области Илью Асеева по обвинению в убийстве пятерых мотоциклистов в мае 2016 года.
Как сообщила пресс-секретарь суда Наталья Осипова, «суд назначил Асееву наказание в виде пожизненного лишения свободы». Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован. Ранее присяжные признали Асеева виновным и не заслуживающим снисхождения.
Как выяснило следствие, в ночь на 8 мая прошлого года мужчина поссорился с мотоциклистами, приехавшими на отдых в Егорьевский район Подмосковья, заехал домой за охотничьим ружьем и травматическим пистолетом, вернулся и открыл по ним огонь. Пятеро байкеров были убиты на месте.
Преступление было раскрыто по горячим следам. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов и дал признательные показания.
Асеев, который был членом того же мотоклуба, что и убитые, утверждал, что его спровоцировали: якобы стали оскорблять, унижать и отбирать шлем. Он якобы решил лишь напугать своих обидчиков, но случайно убил одного из них, а остальных расстрелял как свидетелей.
Как выяснило следствие, в ночь на 8 мая прошлого года мужчина поссорился с мотоциклистами, приехавшими на отдых в Егорьевский район Подмосковья, заехал домой за охотничьим ружьем и травматическим пистолетом, вернулся и открыл по ним огонь. Пятеро байкеров были убиты на месте.
Преступление было раскрыто по горячим следам. В тот же день мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов и дал признательные показания.
Асеев, который был членом того же мотоклуба, что и убитые, утверждал, что его спровоцировали: якобы стали оскорблять, унижать и отбирать шлем. Он якобы решил лишь напугать своих обидчиков, но случайно убил одного из них, а остальных расстрелял как свидетелей.
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