Памятник погибшим в Сирии воинам открыли под Брянском

В поселке Пальцо под Брянском открыли памятник российским военнослужащим, погибшим в Сирии при выполнении боевых задач. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

Памятник появился в сквере Мужества, который ранее был разбит в память о погибшем в Сирии при исполнении боевого задания офицере Фёдоре Журавлёве. Его имя в прошлом году присвоили школе, на территории которой и находится сквер.



Из сообщения администрации: «В сквере Мужества в поселке Пальцо Брянского района состоялась церемония открытия памятника воинам России, погибшим при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике».



Скульптура представляет собой фигуру солдата с автоматом в руках. Боец стоит на постаменте, на котором изображена карта Сирии. В сообщении отмечается, что деньги на памятник собрали брянские предприниматели.



Российский офицер Фёдор Журавлёв погиб 9 ноября 2015 года при выполнении боевой задачи по координации авиаударов дальней стратегической авиации ВКС РФ по террористам в Сирии. Указом президента России он посмертно награжден орденом Кутузова.