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    Памятник погибшим в Сирии воинам открыли под Брянском

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    Памятник погибшим в Сирии воинам открыли под Брянском

    Памятник погибшим в Сирии воинам открыли под Брянском

    Памятник погибшим в Сирии воинам открыли под Брянском
  • Фото: bryanskobl.ru

    • В поселке Пальцо под Брянском открыли памятник российским военнослужащим, погибшим в Сирии при выполнении боевых задач. Об этом говорится в сообщении пресс-службы администрации региона.

    Памятник появился в сквере Мужества, который ранее был разбит в память о погибшем в Сирии при исполнении боевого задания офицере Фёдоре Журавлёве. Его имя в прошлом году присвоили школе, на территории которой и находится сквер.

    Из сообщения администрации: «В сквере Мужества в поселке Пальцо Брянского района состоялась церемония открытия памятника воинам России, погибшим при выполнении боевых задач в Сирийской Арабской Республике».

    Скульптура представляет собой фигуру солдата с автоматом в руках. Боец стоит на постаменте, на котором изображена карта Сирии. В сообщении отмечается, что деньги на памятник собрали брянские предприниматели.

    Российский офицер Фёдор Журавлёв погиб 9 ноября 2015 года при выполнении боевой задачи по координации авиаударов дальней стратегической авиации ВКС РФ по террористам в Сирии. Указом президента России он посмертно награжден орденом Кутузова.

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