Анкета на сайте секс-знакомств сломала карьеру женщине-адвокату из Нижнего Новгорода

Внезапно свалившаяся популярность доставляет массу проблем нижегородскому адвокату. Женщина не могла справиться со шквалом телефонных звонков, обрушившихся на нее в последнее время, и написала заявление в полицию. По словам Светланы Новожиловой, обращаются к ней за услугами вовсе не юридического характера. Некоторые хотят обсудить слишком интимные темы, а кто-то настаивает на встрече в номере отеля.

Шквалу звонков, который обрушился на нее неделю назад, юрист Светлана Новожилова вовсе не рада. Говорит, что не хочет брать трубку, но не может, так как номер рабочий. Но именно он указан под недвусмысленным объявлением в Интернете.



Некий недоброжелатель создал сразу несколько страниц, которые испортили ей всю жизнь. Аноним даже ведет переписку от ее имени и делится впечатлениями от интимных встреч, которые якобы состоялись. Причем загадочный мститель указал не только рабочий телефон Светланы, но и личный.



Свою репутацию Светлана бережет. В силу профессиональной необходимости она долго выстраивала строгий образ, вырабатывала стиль. Обелить себя она может только одним образом — с помощью полицейских. Юрист уже подала заявление.



В своей жалобе Светлана указала имя предполагаемого мстителя. Раскрывать данные адвокат пока не хочет, но вот наказания намерена добиваться самого строгого.



Подробности — в видеоматериале.