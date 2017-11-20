Сотруднику скорой со сломанным носом пришлось отстреливаться от дебошира в Омске

Нетрезвый молодой человек в Омске сломал нос врачу скорой помощи, который оказывал медицинскую помощь его матери; от друга дебошира медику пришлось отстреливаться из травматического пистолета.

Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону, инцидент произошел вечером 19 ноября у дома на 3-й Ленинградской улице. 59-летний врач оказывал помощь женщине. Ее сын затеял с медиком драку и сломал ему нос.



Из сообщения пресс-службы: «В это время водитель скорой помощи произвел три выстрела из травматического пистолета „Гроза“, ранив друга молодого человека, который также в состоянии алкогольного опьянения принимал участие в конфликте».



Прибывшие сотрудники Росгвардии задержали напавших на медика мужчин. Как оказалось, ранее они были судимы. Возбуждено дело о причинении легкого вреда здоровью, обстоятельства произошедшего устанавливаются.