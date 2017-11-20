Глава ФНС доложил Путину о росте собираемости налогов на 19%

Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем ФНС в преддверии Дня работника налоговых органов.
Михаил Мишустин доложил президенту о кассовой реформе и поступлениях в бюджет. Основной прирост, по его словам, дают ненефтегазовые доходы — налог на прибыль, страховые взносы и налог на доходы физических лиц.
Владимир Путин, президент РФ: «Поздравляю вас и всех ваших сотрудников с профессиональным праздником. Всего доброго хочу пожелать, успехов. Ваши успехи нам очень нужны, и в этой связи естественный вопрос: как работа идет, каковы результаты, собираемость как?»
Михаил Мишустин, глава ФНС: «Спасибо, Владимир Владимирович. За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 14,3 трлн рублей. Это на 19,1% или в абсолютных цифрах — на 2,3 трлн рублей выше соответствующего периода 10 месяцев 2016 года. В федеральный бюджет, соответственно, поступило 7,5 трлн рублей — это на 30% выше».
Все больше россиян, по словам Мишустина, предпочитают оплачивать налоги с применением современных технологий, используя интернет-банкинг. В этом году таким образом в бюджет поступило более 37 млрд рублей, то есть около 44% от всех оплаченных имущественных налогов.
Выходят онлайн- и кассовые аппараты — сейчас проходит первый этап реформы по их замене. На сегодня зарегистрировали уже почти полтора миллиона таких онлайн-касс. Через них прошли 16 млрд чеков на сумму больше 10 трлн рублей.
Владимир Путин, президент РФ: «Поздравляю вас и всех ваших сотрудников с профессиональным праздником. Всего доброго хочу пожелать, успехов. Ваши успехи нам очень нужны, и в этой связи естественный вопрос: как работа идет, каковы результаты, собираемость как?»
Михаил Мишустин, глава ФНС: «Спасибо, Владимир Владимирович. За 10 месяцев текущего года в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило 14,3 трлн рублей. Это на 19,1% или в абсолютных цифрах — на 2,3 трлн рублей выше соответствующего периода 10 месяцев 2016 года. В федеральный бюджет, соответственно, поступило 7,5 трлн рублей — это на 30% выше».
Все больше россиян, по словам Мишустина, предпочитают оплачивать налоги с применением современных технологий, используя интернет-банкинг. В этом году таким образом в бюджет поступило более 37 млрд рублей, то есть около 44% от всех оплаченных имущественных налогов.
Выходят онлайн- и кассовые аппараты — сейчас проходит первый этап реформы по их замене. На сегодня зарегистрировали уже почти полтора миллиона таких онлайн-касс. Через них прошли 16 млрд чеков на сумму больше 10 трлн рублей.
Комментарии