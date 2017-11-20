На Сахалине простились с японскими воинами, погибшими в годы Второй мировой

Необычная церемония прощания с японскими воинами, погибшими в годы Второй мировой войны, прошла на Сахалине. Останки солдат из Страны восходящего солнца обнаружили российские поисковики в окрестностях села Победино. Бойцам отдали последние почести так, как это положено по национальной японской традиции.

Японскую делегацию сахалинские власти отвезли в окрестности села Победино. Именно там в августе 1945 года шли ожесточенные бои, солдаты Красной армии освобождали от оккупантов южную часть острова.



В финальных сражениях Второй мировой войны там погибли 2 500 бойцов с обеих сторон. Их останки в районе бывшего Харамитогского укрепрайона находят до сих пор. По традициям, принятым в Стране восходящего солнца, японцы, прежде чем увезти с собой прах погибших соотечественников, провели церемонию кремации под открытым небом. С организацией ритуала помогли российские поисковики.



Из бревен лиственницы поисковики построили специальные колодцы, в которые иностранцы бережно выкладывали фрагменты найденных скелетов. Всего по итогам экспедиций двух последних лет были обнаружены 18 японских воинов. Большинство останков были найдены на острове Шумшу. В 1945 году там базировалась основная часть многотысячной группировки японских войск, которая была в итоге разгромлена советскими солдатами. В братских могилах поисковики нашли винтовки «Арисака» и патроны к ним, фрагменты японской военной формы, пуговицы и обувь.



Несмотря на крепкий мороз, представители зарубежной делегации провели обряд прощания по всем правилам. Каждый из них прочитал некролог — и от себя лично, и от имени членов недавно созданной в Японии ассоциации по возвращению на родину павших соотечественников. На ритуальные столики иностранцы возложили цветы, после чего с помощью факелов подожгли деревянные сооружения с останками. Впрочем, огню предали далеко не все костные фрагменты, некоторые из них японцы передадут генетикам в Токио.



На совместной встрече в региональной администрации японцы поблагодарили российские власти и поисковиков. На раскопках в местах боев они работают с 1991 года, за это время в Японию были возвращены останки 470 военнослужащих императорской армии. Поисковые работы, заверили волонтеры, будут продолжены и в будущем.



Подробности — в видеоматериале.