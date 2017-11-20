В Москве открылся первый Всероссийский молодежный форум Госдумы

В столице открылся первый Всероссийский молодежный форум Госдумы. На него съехались более 400 человек со всей России. Это молодые парламентарии, начинающие ученые, аспиранты, представители молодежных организаций, а также руководители вузов.

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За два дня участники форума должны обсудить ряд проблем и представить собственные законопроекты. Три лучших нижняя палата парламента рассмотрит как полноценные законодательные инициативы.



Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Вы сегодня и завтра будете законодателями, будете экспертами, будете теми, кто формирует предложения. А дальше, возможно, мы это все уже возьмем и реализуем в виде законов. Успехов вам».



По словам организаторов форума, инициативы могут коснуться трудоустройства, сферы образования, цифровой экономики, спорта и многих других областей. Для обсуждения инициатив в Госдуме создали 18 законотворческих площадок.