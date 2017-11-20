Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей
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    В Москве открылся первый Всероссийский молодежный форум Госдумы. Госдума, законодательство, молодежь. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Москве открылся первый Всероссийский молодежный форум Госдумы

    В Москве открылся первый Всероссийский молодежный форум Госдумы

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    В Москве открылся первый Всероссийский молодежный форум Госдумы

    В Москве открылся первый Всероссийский молодежный форум Госдумы

    В Москве открылся первый Всероссийский молодежный форум Госдумы

      В столице открылся первый Всероссийский молодежный форум Госдумы. На него съехались более 400 человек со всей России. Это молодые парламентарии, начинающие ученые, аспиранты, представители молодежных организаций, а также руководители вузов.

      За два дня участники форума должны обсудить ряд проблем и представить собственные законопроекты. Три лучших нижняя палата парламента рассмотрит как полноценные законодательные инициативы.

      Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ: «Вы сегодня и завтра будете законодателями, будете экспертами, будете теми, кто формирует предложения. А дальше, возможно, мы это все уже возьмем и реализуем в виде законов. Успехов вам».

      По словам организаторов форума, инициативы могут коснуться трудоустройства, сферы образования, цифровой экономики, спорта и многих других областей. Для обсуждения инициатив в Госдуме создали 18 законотворческих площадок.

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