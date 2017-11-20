Мужчина в Омске напоил 14-летнего школьника: ребенок попал в реанимацию

В Омске
46-летний мужчина напоил крепким спиртным 14-летнего подростка, который в итоге оказался в реанимации с переохлаждением, ушибами и алкогольным отравлением.
Как сообщили в УМВД по Омской области, ночью 19 ноября в местную больницу доставили 14-летнего школьника, у которого диагностировали отравление алкоголем, переохлаждение и ушибы мягких тканей головы.
Вскоре полицейские выяснили, что мальчик вместе с тремя приятелями пил алкогольный коктейль на улице. В какой-то момент к ним подошел незнакомый мужчина и предложил выпить вместе с ним спиртное. Один из подростков согласился. После распития юноша упал на улице и потерял сознание. Прибывшие на место медики госпитализировали подростка, его поместили в реанимацию.
В полиции отметили, что сейчас состояние школьника оценивается медиками как удовлетворительное, он переведен в общую палату.
Полицейские уже установили личность напоившего ребенка 46-летнего мужчины. Он будет привлечен к административной ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Кроме того, родителей подростков привлекут к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в пьяном виде и употребление ими алкоголя.
Вскоре полицейские выяснили, что мальчик вместе с тремя приятелями пил алкогольный коктейль на улице. В какой-то момент к ним подошел незнакомый мужчина и предложил выпить вместе с ним спиртное. Один из подростков согласился. После распития юноша упал на улице и потерял сознание. Прибывшие на место медики госпитализировали подростка, его поместили в реанимацию.
В полиции отметили, что сейчас состояние школьника оценивается медиками как удовлетворительное, он переведен в общую палату.
Полицейские уже установили личность напоившего ребенка 46-летнего мужчины. Он будет привлечен к административной ответственности по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции». Кроме того, родителей подростков привлекут к административной ответственности за нахождение несовершеннолетних в пьяном виде и употребление ими алкоголя.
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