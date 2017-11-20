Суд вынес приговоры по делу о крушении траулера «Дальний Восток»

Обвиняемым по делу о крушении траулера в Охотском море, в результате которого погибли 69 человек, были вынесены приговоры.
Суд вынес приговоры по делу о катастрофе траулера «Дальний Восток», которая произошла два года назад. Фигуранты дела получили реальные сроки от пяти лет и восьми месяцев до шести с половиной лет. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ, передает РИА Новости.
Генпрокуратура РФ: «Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу первого заместителя гендиректора компании „Магеллан“ Алексея Васина, заместителя гендиректора по безопасности Александра Кудрицкого и капитана судна Анатолия Борисова».
Обвиняемые были признаны виновными в «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта».
Напомним, крушение автономного морозильного траулера «Дальний Восток» произошло в 2015 году. Судно затонуло в ночь на 2 апреля. Жертвами катастрофы на воде стали 69 человек. Всего на борту находились 132 человека.
Генпрокуратура РФ: «Южно-Сахалинский городской суд вынес приговор по уголовному делу первого заместителя гендиректора компании „Магеллан“ Алексея Васина, заместителя гендиректора по безопасности Александра Кудрицкого и капитана судна Анатолия Борисова».
Обвиняемые были признаны виновными в «Нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта».
Напомним, крушение автономного морозильного траулера «Дальний Восток» произошло в 2015 году. Судно затонуло в ночь на 2 апреля. Жертвами катастрофы на воде стали 69 человек. Всего на борту находились 132 человека.
Комментарии