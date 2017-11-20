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    В Госдуме поддержали идею не отпускать игроков КХЛ на Олимпиаду по аналогии с НХЛ

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    В Госдуме поддержали идею не отпускать игроков КХЛ на Олимпиаду по аналогии с НХЛ

    В Госдуме поддержали идею не отпускать игроков КХЛ на Олимпиаду по аналогии с НХЛ

    Депутаты Госдумы предлагают наделить Континентальную хоккейную лигу правом не отпускать игроков на Олимпийские игры в национальные сборные по аналогии с НХЛ.

    Соответствующий законопроект разрабатывает думский комитет по физкультуре и спорту. Эту идею глава комитета Михаил Дегтярёв объяснил на Всероссийском молодежном форуме Госдумы.

    Михаил Дегтярёв: «НХЛ не пускает хоккеистов на Олимпийские игры, в том числе и наших, это не хорошо, наверное. Как вы считаете, у нас есть своя Континентальная хоккейная лига, должна она обладать правом не пускать и американцев, и канадцев, и других хоккеистов на Олимпийские игры, обладать теми же правами, что и Национальная хоккейная лига? Просто мы работаем над этим законопроектом».

    После голосования на форуме Дегтярёв, слова которого приводит «Интерфакс», отметил, что примерно три четверти участников поддержали эту идею.

    В начале ноября глава КХЛ Дмитрий Чернышенко заявил, что Международный олимпийский комитет так и не смог договориться с НХЛ об участии игроков этой лиги в Олимпиаде 2018 года, поэтому КХЛ готова дать соответствующий ответ на действия МОК и не пустить своих игроков в Пхёнчхан.

    НХЛ еще в апреле текущего года объявила, что не будет приостанавливать регулярный чемпионат в феврале 2018 года ради Олимпиады, добавив при этом, что вопрос индивидуального участия игроков будет обсуждать отдельно. Однако спустя месяц комиссар НХЛ озвучил окончательное решение лиги: никто из игроков НХЛ в Южную Корею не поедет.

    Российские хоккеисты Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин поначалу заявляли, что поедут на Олимпиаду, несмотря на запреты. Однако в сентябре Овечкин официально объявил, что все же не сможет выступить за сборную России.

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