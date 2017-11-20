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    Стала известна причина смерти американского маньяка Чарльза Мэнсона

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    Стала известна причина смерти американского маньяка Чарльза Мэнсона

    Стала известна причина смерти американского маньяка Чарльза Мэнсона

    Стала известна причина смерти американского маньяка Чарльза Мэнсона
  • Фото: Associated Press © 2017

    • По предварительным данным, один из самых известных маньяков XX века Чарльз Мэнсон скончался от осложнений заболевания желудочно-кишечного тракта.

    Смерть настигла Мэнсона, отбывавшего пожизненное заключение за ряд жестоких убийств, в больнице округа Керн вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Управлении исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния.




    Чарльза Мэнсона называют одним из самых кровавых маньяков XX века. Он известен тем, что в 60-е годы собрал в Калифорнии группу единомышленников и основал религиозную секту. В узком кругу пропагандировались безумные идеи о грядущей расовой войне, проводились наркотические секс-оргии, а также дьявольские обряды, во время которых сектанты резали животных и пили их кровь.

    В 1969 году Мэнсон и его сообщницы устроили кровавую бойню, жертвами которой стали несколько человек, в том числе беременная жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт.

    Основатель секты провел за решеткой более 45 лет. Изначально он был приговорен к смертной казни, однако избежал ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году. Сообщалось даже, что одна из фанаток Мэнсона пыталась выйти за него замуж.

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