Стала известна причина смерти американского маньяка Чарльза Мэнсона

По предварительным данным, один из самых известных маньяков XX века Чарльз Мэнсон скончался от осложнений заболевания
желудочно-кишечного тракта.
Смерть настигла Мэнсона, отбывавшего пожизненное заключение за ряд жестоких убийств, в больнице округа Керн вечером в воскресенье. Об этом сообщили в Управлении исполнения наказаний и реабилитации заключенных штата Калифорния.
Чарльза Мэнсона называют одним из самых кровавых маньяков XX века. Он известен тем, что в 60-е годы собрал в Калифорнии группу единомышленников и основал религиозную секту. В узком кругу пропагандировались безумные идеи о грядущей расовой войне, проводились наркотические секс-оргии, а также дьявольские обряды, во время которых сектанты резали животных и пили их кровь.
В 1969 году Мэнсон и его сообщницы устроили кровавую бойню, жертвами которой стали несколько человек, в том числе беременная жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт.
Основатель секты провел за решеткой более 45 лет. Изначально он был приговорен к смертной казни, однако избежал ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году. Сообщалось даже, что одна из фанаток Мэнсона пыталась выйти за него замуж.
Manson’s victims are the ones who should be remembered and mourned on the occasion of his death, Los Angeles DA’s Association president says in statement. https://t.co/j8ZxxgtEkP pic.twitter.com/V9DLQTP8lq— ABC News (@ABC) 20 ноября 2017 г.
Чарльза Мэнсона называют одним из самых кровавых маньяков XX века. Он известен тем, что в 60-е годы собрал в Калифорнии группу единомышленников и основал религиозную секту. В узком кругу пропагандировались безумные идеи о грядущей расовой войне, проводились наркотические секс-оргии, а также дьявольские обряды, во время которых сектанты резали животных и пили их кровь.
В 1969 году Мэнсон и его сообщницы устроили кровавую бойню, жертвами которой стали несколько человек, в том числе беременная жена режиссера Романа Полански Шэрон Тейт.
Основатель секты провел за решеткой более 45 лет. Изначально он был приговорен к смертной казни, однако избежал ее благодаря временной отмене высшей меры наказания в Калифорнии в 1972 году. Сообщалось даже, что одна из фанаток Мэнсона пыталась выйти за него замуж.
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