На уплату налогов осталось 10 дней: как избежать переплат за недвижимость

До часа икс, когда нужно заплатить все налоги, в том числе и ежегодный налог на имущество, остается 10 дней. Но в этом году многие, получив так называемые письма счастья, были не на шутку удивлены. Сумма выплат в некоторых случаях увеличилась в разы. Все потому, что по новым правилам налог на имущество начисляется, исходя из кадастровой стоимости жилья. А этим занимаются частные оценщики, которые, как выяснилось, допускают немало ошибок. Налоговики уверяют: если вас не устраивают цифры в платежках — их можно оспорить. И для этого даже в суд идти не обязательно.

Последний месяц двухэтажный дом и своя земля под окнами приносят подмосковной семье не радости загородной жизни, а сплошные заботы и беспокойство. Получив долгожданное право собственности на дом и участок, Анна с мужем сильно удивились кадастровой стоимости нового жилья. Она оказалась почти в два раза выше, чем считали сами хозяева.



Анна Праслова, жительница коттеджного поселка: «21 миллион получилась рыночная стоимость жилья. Порядка 16 миллионов это дом, а земля — еще около пяти миллионов. Мы с мужем вызвали сюда независимых экспертов по оценке недвижимости. Они сделали свой расчет. Согласно их оценке, вместе с землей полная стоимость будет порядка 12 миллионов».



Оспаривать разницу в девять миллионов семья Прасловых решила в суде. Все шансы выиграть дело у них есть. Но юридических хлопот и денежных трат на адвокатов можно было избежать, обратись Анна в специальную комиссию Росреестра по пересмотру результатов кадастровой оценки. Такие работают в каждом муниципалитете и помогают разобраться в подобных ситуациях без суда.



Беспокойство собственников недвижимости легко понять: кадастровая оценка напрямую влияет на размер ставки налога на имущество. Например, в Москве и Московской области для квартир, домов и участков ценой меньше 10 миллионов рублей она равняется 0,1% от кадастровой стоимости. При цене от 10 до 20 миллионов — это уже 0,15%. И так далее. Недвижимость, которая стоит больше 300 миллионов рублей, считается сверхдорогой. И здесь действуют другие правила — целых 2% от стоимости, своеобразный налог на роскошь.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Александра Коневича.