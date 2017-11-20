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    Минтруд объявил о росте зарплат научных сотрудников. зарплаты, наука и открытия, работа, социология и статистика. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМинтруд объявил о росте зарплат научных сотрудников

    Минтруд объявил о росте зарплат научных сотрудников

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    Минтруд объявил о росте зарплат научных сотрудников

    Минтруд объявил о росте зарплат научных сотрудников

    Минтруд объявил о росте зарплат научных сотрудников

      В России в текущем году больше всего выросли зарплаты в сфере научных исследований. Такие данные озвучили в министерстве труда. В частности, работодатели не скупятся на зарплаты тем, кто занимается робототехникой.

      Доходы в сфере научных исследований и разработок выросли вдвое по сравнению со средними зарплатами по стране, рассказали газете «Известия» в Минтруде. Так, с января по август те, кто занимается научными разработками, стали получать больше почти на 11,5%.

      Эксперты отмечают, что сейчас многие компании создают департаменты инноваций и, соответственно, им нужны такие специалисты. Особенно популярно то, что связано с робототехникой.

      В Высшей школе экономики отмечают, что научными исследованиями занимаются около 1% работающих россиян, а до начала 90-х их было втрое больше. Но сейчас ситуация стабилизируется.

      Также в лидерах по росту зарплат оказались занятые в финансовой сфере, сельском хозяйстве и добыче полезных ископаемых.

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