РКК «Энергия» подтвердила «нештатную ситуацию» с разгонным блоком «Фрегат» на Байконуре

При заправке разгонного блока «Фрегат» на Байконуре возникла нештатная ситуация, связанная с работой одного из его клапанов, сообщили в ракетно-космической корпорации «Энергия», комментируя появившиеся в СМИ сообщения.

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Разгонный блок «Фрегат» разработки НПО им. Лавочкина должен вывести на целевую орбиту первый ангольский спутник «Ангосат», созданный РКК «Энергия». Запуск ракеты-носителя «Зенит-2» с аппаратом был намечен на 7 декабря, теперь комиссия должна решить, возможен ли пуск в этот или резервный день.



Причины инцидента уже установлены, заверили в РКК.



РКК «Энергия»: «Разгонный блок „Фрегат-СБ“ заправлен сжатыми газами и окислителем. При его заправке горючим возникла техническая нештатная ситуация, связанная с работой одного из клапанов разгонного блока. Для выяснения причин нештатной ситуации была образована комиссия, в которую вошли специалисты госкорпорации „Роскосмос“, РКК „Энергия“ и разработчика разгонного блока — НПО имени Лавочкина. Комиссия определила причину нештатной ситуации и разработала программу для ее устранения».



В корпорации также добавили, что ангольский космический аппарат готов к стыковке с разгонным блоком, а подготовка к запуску продолжается в плановом режиме.



Спутник «Ангосат» предназначен для обеспечения связи и телевизионного вещания на территорию Республики Ангола и всего Африканского континента.