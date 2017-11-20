Неделя российского кино в Великобритании привлекла знаменитостей

От «Притяжения» и «Времени первых» до «Матильды» и «Нелюбви». В Великобритании началась неделя российского кино. Чтобы показать Россию, непохожую на ту, о которой говорят в новостях, в Лондон, Кембридж, Оксфорд, Манчестер, Эдинбург и Бирмингем привезли 50 отечественных фильмов. Незнакомый язык — фильмы идут с субтитрами, необычные типажи и понятные всем истории.
Посмотреть кино из далекой страны приходят не только обычные британцы. Ожидается визит двоюродного брата королевы, а также знаменитых актеров Джона Малковича и Леонардо Ди Каприо.
Британский кинозритель патриотичен. Он сконцентрирован на собственном производстве и на голливудском. Все иноязычные сценарии и собственные имена массовый зритель воспринимает как странные, а реалии — вплоть до архитектуры и погоды — в Великобритании непонятны, поэтому проблемы, хотя и общечеловеческие, из-за этого часто кажутся чужими. Познания масс в русском кинематографе исчерпываются именами Эзейнштейна и Тарковского, причем порой это лишь имена, которые на слуху, и за ними ничего не стоит.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Наше кино в Британии сейчас, как американское в СССР. Все поменялось местами, и мы привозим сейчас в Лондон то, чего никто не ожидает».
С той разве что разницей, что к американскому кино советский зритель тянулся и, если мог, заполучал его на видеокассетах для просмотра дома или в видеосалоне. А британский зритель, если фильм не выложен на Amazon, не очень-то и стремится его посмотреть. Поэтому приходится идти к ним самим, и идти красиво.
Первый фильм на показе — «Притяжение» Фёдора Бондарчука. Фильм о том, как пришельцы приземлились в московском Чертанове. Это далеко не Арбат. А русское кино в Лондоне приземлилось не в Чертанове, а в Челси, в Музее науки. Там нам в помощь — и Гагарин, и Леонов, и Терешкова.
Про британцев ходят анекдоты, что они не подойдут друг к другу на необитаемом острове, если не представлены. В данном случае для представления выбрана сама тема — космос. Хотя кино про людей, а не про заговор рептилоидов.
Фёдор Бондарчук: «Когда проходишь мимо бюста Гагарина, мимо экспозиции, посвященной нашему космосу, испытываешь гордость. Совпадение? Не знаю. Но круто, мне нравится».
Российский кинофестиваль привлекает самые известные лондонские площадки и кинотеатры. И только доверяясь вкусу своего любимого зала, в который консервативный британец ходит, положим, с 1965 года, он смело заносит ногу над неизвестным.
Филипп Перрон, генеральный продюсер фестиваля: «В этом партнерстве англичане больше узнают про русское кино».
Англичане с удовольствием хвалят русскую культуру, но ограничиваются XIX и началом XX века. Это — безопасная территория, дела минувшие. Никакой политики. Принять, понять и полюбить сегодняшнюю Россию, показанную в кино, тяжелее. Тем более что на большом экране она очень отличается от той, которую показывают по телевизору дома в новостях. Она, как и экран, гораздо больше. Кроме того, человечней.
Британский кинозритель патриотичен. Он сконцентрирован на собственном производстве и на голливудском. Все иноязычные сценарии и собственные имена массовый зритель воспринимает как странные, а реалии — вплоть до архитектуры и погоды — в Великобритании непонятны, поэтому проблемы, хотя и общечеловеческие, из-за этого часто кажутся чужими. Познания масс в русском кинематографе исчерпываются именами Эзейнштейна и Тарковского, причем порой это лишь имена, которые на слуху, и за ними ничего не стоит.
Александр Яковенко, посол РФ в Великобритании: «Наше кино в Британии сейчас, как американское в СССР. Все поменялось местами, и мы привозим сейчас в Лондон то, чего никто не ожидает».
С той разве что разницей, что к американскому кино советский зритель тянулся и, если мог, заполучал его на видеокассетах для просмотра дома или в видеосалоне. А британский зритель, если фильм не выложен на Amazon, не очень-то и стремится его посмотреть. Поэтому приходится идти к ним самим, и идти красиво.
Первый фильм на показе — «Притяжение» Фёдора Бондарчука. Фильм о том, как пришельцы приземлились в московском Чертанове. Это далеко не Арбат. А русское кино в Лондоне приземлилось не в Чертанове, а в Челси, в Музее науки. Там нам в помощь — и Гагарин, и Леонов, и Терешкова.
Про британцев ходят анекдоты, что они не подойдут друг к другу на необитаемом острове, если не представлены. В данном случае для представления выбрана сама тема — космос. Хотя кино про людей, а не про заговор рептилоидов.
Фёдор Бондарчук: «Когда проходишь мимо бюста Гагарина, мимо экспозиции, посвященной нашему космосу, испытываешь гордость. Совпадение? Не знаю. Но круто, мне нравится».
Российский кинофестиваль привлекает самые известные лондонские площадки и кинотеатры. И только доверяясь вкусу своего любимого зала, в который консервативный британец ходит, положим, с 1965 года, он смело заносит ногу над неизвестным.
Филипп Перрон, генеральный продюсер фестиваля: «В этом партнерстве англичане больше узнают про русское кино».
Англичане с удовольствием хвалят русскую культуру, но ограничиваются XIX и началом XX века. Это — безопасная территория, дела минувшие. Никакой политики. Принять, понять и полюбить сегодняшнюю Россию, показанную в кино, тяжелее. Тем более что на большом экране она очень отличается от той, которую показывают по телевизору дома в новостях. Она, как и экран, гораздо больше. Кроме того, человечней.
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