Мастер обуви из красноярского села покорил односельчанок туфлями из дерева

Модницы Красноярского края сегодня под большим секретом делятся контактами умельца из далекого сибирского села. Вячеслав Игнатьев — резчик по дереву. Только из дуба и ясеня он вытачивает не искусные узоры, а женские туфли.

В Красноярском крае мастер обуви Вячеслав Игнатьев — первый парень на деревне. Его популярность связана с одной из женских слабостей — туфлями. Сибирский умелец искусно вытачивает их из дерева. Для подиума, дискотек и прогулок — все экологично, а главное, оригинально. Двух одинаковых пар не бывает.



Вячеслав Игнатьев: «Этот класс обуви отличается тем, что он должен подходить человеку абсолютно по всем его антропометрическим данным, по длине бедра, голени, стопы».



Делает модельные туфли Вячеслав чаще всего под заказ и только из дерева. Его он берет из леса, а за редкими для сибирских широт образцами дуба охотится на аукционах в Интернете. Эскизов не делает, нужные формы и изгибы подсказывает само дерево.



Ремеслом мастер начал заниматься больше 10 лет назад из любви к прекрасному. Его знакомые дамы-рукодельницы шили себе яркие наряды, а вот с обувью беда — старая была и стоптанная. Решил помочь. Друзья скептически хихикали, но первый опыт удался.



На жителях родного села мастер не зарабатывает. Всю обувь отдает даром или за символические деньги. Отдачу получает моральную — от эмоций клиенток. Любовь Мозговая — ведущая концертных программ в доме культуры. К каждому выходу готовится заранее, ездит на репетиции, волнуется. И на сцену уже несколько лет выходит исключительно в деревянных босоножках местного производства.



Любовь Мозговая: «Моя детская мечта была и не совпадала с тем, что есть в магазинах. И когда Слава сказал, что он может сделать все, как захочу, я нарисовала на листке свою мечту, он посмотрел и сказал: я могу такие сделать».



В Черемшанке всего тысяча жителей, но на отсутствие культурной жизни здесь не жалуются. Выставки и концерты, любое событие — хороший повод выгулять дизайнерские башмачки. А за обувью к Вячеславу теперь приезжает даже молодежь из соседнего поселка.



Подробности — в видеоматериале.