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    Мастер обуви из красноярского села покорил односельчанок туфлями из дерева. Красноярский край, мода, одежда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМастер обуви из красноярского села покорил односельчанок туфлями из дерева

    Мастер обуви из красноярского села покорил односельчанок туфлями из дерева

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    Мастер обуви из красноярского села покорил односельчанок туфлями из дерева

    Мастер обуви из красноярского села покорил односельчанок туфлями из дерева

    Мастер обуви из красноярского села покорил односельчанок туфлями из дерева

      Модницы Красноярского края сегодня под большим секретом делятся контактами умельца из далекого сибирского села. Вячеслав Игнатьев — резчик по дереву. Только из дуба и ясеня он вытачивает не искусные узоры, а женские туфли.

      В Красноярском крае мастер обуви Вячеслав Игнатьев — первый парень на деревне. Его популярность связана с одной из женских слабостей — туфлями. Сибирский умелец искусно вытачивает их из дерева. Для подиума, дискотек и прогулок — все экологично, а главное, оригинально. Двух одинаковых пар не бывает.

      Вячеслав Игнатьев: «Этот класс обуви отличается тем, что он должен подходить человеку абсолютно по всем его антропометрическим данным, по длине бедра, голени, стопы».

      Делает модельные туфли Вячеслав чаще всего под заказ и только из дерева. Его он берет из леса, а за редкими для сибирских широт образцами дуба охотится на аукционах в Интернете. Эскизов не делает, нужные формы и изгибы подсказывает само дерево.

      Ремеслом мастер начал заниматься больше 10 лет назад из любви к прекрасному. Его знакомые дамы-рукодельницы шили себе яркие наряды, а вот с обувью беда — старая была и стоптанная. Решил помочь. Друзья скептически хихикали, но первый опыт удался.

      На жителях родного села мастер не зарабатывает. Всю обувь отдает даром или за символические деньги. Отдачу получает моральную — от эмоций клиенток. Любовь Мозговая — ведущая концертных программ в доме культуры. К каждому выходу готовится заранее, ездит на репетиции, волнуется. И на сцену уже несколько лет выходит исключительно в деревянных босоножках местного производства.

      Любовь Мозговая: «Моя детская мечта была и не совпадала с тем, что есть в магазинах. И когда Слава сказал, что он может сделать все, как захочу, я нарисовала на листке свою мечту, он посмотрел и сказал: я могу такие сделать».

      В Черемшанке всего тысяча жителей, но на отсутствие культурной жизни здесь не жалуются. Выставки и концерты, любое событие — хороший повод выгулять дизайнерские башмачки. А за обувью к Вячеславу теперь приезжает даже молодежь из соседнего поселка.

      Подробности — в видеоматериале.

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