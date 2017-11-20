Чиновников Владивостока наказали за транспортный коллапс

Во Владивостоке наказаны чиновники за неудовлетворительную работу по ликвидации последствий мощного снегопада, во время которого произошло около 300 ДТП.
Мэрия Владивостока: «По итогам заседания штаба по ликвидации последствий снегопада объявлены дисциплинарные взыскания директору МКУ „Содержание городских территорий“, начальникам административно-территориальных управлений Фрунзенского, Первореченского, Первомайского и Ленинского районов, заместителю главы администрации-начальнику управления дорог и благоустройства».
Из-за обрушившегося в пятницу на Владивосток снегопада дороги сковали многочисленные пробки. Были отменены более 20 автобусных рейсов, перекрыт ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город. За сутки было зафиксировано около 300 ДТП.
Из-за обрушившегося в пятницу на Владивосток снегопада дороги сковали многочисленные пробки. Были отменены более 20 автобусных рейсов, перекрыт ряд дорог, большегрузному транспорту запретили въезд в город. За сутки было зафиксировано около 300 ДТП.
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