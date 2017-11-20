Следствие отрабатывает две версии авиакатастрофы в Хабаровском крае

Следствие по делу о крушении самолета
L-410 на минувшей неделе в Хабаровском крае остановилось на двух версиях ЧП — человеческом факторе и отказе техники.
Как сообщает Следственный комитет, «в настоящее время следствием отрабатываются две версии случившегося: возможная ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности».
Ранее среди версий фигурировали возможные погодные явления. Однако было установлено, что погодные условия были благоприятными, отмечает СК.
Летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. На борту было семь человек, выжила только девочка, она летела в сопровождении учительницы. Именно эта женщина, со слов жителей поселка, закрыла своим телом ребенка и спасла трехлетней Жасмине жизнь. Сегодня стало известно, что врачи хабаровской детской больницы прооперировали девочку, операцию она перенесла нормально.
По факту катастрофы следственные органы расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух или более лиц».
Ранее среди версий фигурировали возможные погодные явления. Однако было установлено, что погодные условия были благоприятными, отмечает СК.
Летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. На борту было семь человек, выжила только девочка, она летела в сопровождении учительницы. Именно эта женщина, со слов жителей поселка, закрыла своим телом ребенка и спасла трехлетней Жасмине жизнь. Сегодня стало известно, что врачи хабаровской детской больницы прооперировали девочку, операцию она перенесла нормально.
По факту катастрофы следственные органы расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух или более лиц».
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