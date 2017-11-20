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    Следствие отрабатывает две версии авиакатастрофы в Хабаровском крае

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    Следствие отрабатывает две версии авиакатастрофы в Хабаровском крае

    Следствие отрабатывает две версии авиакатастрофы в Хабаровском крае

    Следствие по делу о крушении самолета L-410 на минувшей неделе в Хабаровском крае остановилось на двух версиях ЧП — человеческом факторе и отказе техники.

    Как сообщает Следственный комитет, «в настоящее время следствием отрабатываются две версии случившегося: возможная ошибка пилотирования либо возможные технические неисправности».

    Ранее среди версий фигурировали возможные погодные явления. Однако было установлено, что погодные условия были благоприятными, отмечает СК.

    Летевший из Хабаровска в Нелькан самолет L-410 разбился при заходе на посадку 15 ноября. На борту было семь человек, выжила только девочка, она летела в сопровождении учительницы. Именно эта женщина, со слов жителей поселка, закрыла своим телом ребенка и спасла трехлетней Жасмине жизнь. Сегодня стало известно, что врачи хабаровской детской больницы прооперировали девочку, операцию она перенесла нормально.

    смотретьПеред катастрофой в Нелькане пилот L-410 резко сменил маршрут
    Перед катастрофой в Нелькане пилот L-410 резко сменил маршрут
    По факту катастрофы следственные органы расследуют уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности полетов, повлекшее смерть двух или более лиц».

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