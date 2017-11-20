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Возвращение Мухтара

    Подводные дроны США подключились к поискам аргентинской подлодки

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    • Фото: Reuters © 2017, San Juan
    Подводные дроны США подключились к поискам аргентинской подлодки

    Подводные дроны США подключились к поискам аргентинской подлодки

    Подводные дроны США подключились к поискам аргентинской подлодки
  • Фото: Reuters © 2017, San Juan

    • В поисковой операции аргентинской подводной лодки San Juan, пропавшей в Южной Атлантике 15 ноября, теперь участвуют автономные подводные аппараты США.

    К поискам подключился аппарат Bluefin 12D, а также три дрона Iver 580, сообщается в заявлении ВМС страны. Помимо беспилотных аппаратов, США также предоставили другое специальное подводное оборудование и поисковый самолет, передает ТАСС.

    Пресс-служба ВМС США: «ВМС США отправили ПНА на поиски подводной лодки аргентинских ВМС San Juan в водах Южной Атлантики — один Bluefin 12D и три Iver 580».

    Дизель-электрическая подлодка San Juan, на борту которой находятся 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября. Причина исчезновения до сих пор не установлена. К масштабной поисковой операции присоединились уже 6 стран.

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