Подводные дроны США подключились к поискам аргентинской подлодки

В поисковой операции аргентинской подводной лодки San Juan, пропавшей в Южной Атлантике 15 ноября, теперь участвуют автономные подводные аппараты США.
К поискам подключился аппарат Bluefin 12D, а также три дрона Iver 580, сообщается в заявлении ВМС страны. Помимо беспилотных аппаратов, США также предоставили другое специальное подводное оборудование и поисковый самолет, передает ТАСС.
Пресс-служба ВМС США: «ВМС США отправили ПНА на поиски подводной лодки аргентинских ВМС San Juan в водах Южной Атлантики — один Bluefin 12D и три Iver 580».
Дизель-электрическая подлодка San Juan, на борту которой находятся 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября. Причина исчезновения до сих пор не установлена. К масштабной поисковой операции присоединились уже 6 стран.
На днях ВМС Аргентины сообщили о полученных спутниковых сигналах, которые, предположительно, могли исходить с пропавшей подлодки. Однако они не помогли установить ее местоположение.
Пресс-служба ВМС США: «ВМС США отправили ПНА на поиски подводной лодки аргентинских ВМС San Juan в водах Южной Атлантики — один Bluefin 12D и три Iver 580».
Дизель-электрическая подлодка San Juan, на борту которой находятся 44 человека, перестала выходить на связь 15 ноября. Причина исчезновения до сих пор не установлена. К масштабной поисковой операции присоединились уже 6 стран.
На днях ВМС Аргентины сообщили о полученных спутниковых сигналах, которые, предположительно, могли исходить с пропавшей подлодки. Однако они не помогли установить ее местоположение.
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