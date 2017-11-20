В бундестаге почтили память жертв мировых войн

В Германии в День народной скорби почтили память жертв мировых войн.

В прошедшей в бундестаге церемонии, организованной Народным союзом по уходу за воинскими захоронениями, участвовали делегации из России, Украины и Белоруссии. Выступили старшеклассники из немецкого Касселя и российского Нового Уренгоя.



Школьники в рамках своей проектной работы пытались выяснить судьбу нескольких солдат, погибших во Второй мировой войне.



Германо-российские отношения — центральная тема мероприятия под патронажем председателя бундестага.