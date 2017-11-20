Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    В бундестаге почтили память жертв мировых войн. Вторая мировая война, Германия, Первая мировая война, история, памятные даты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ бундестаге почтили память жертв мировых войн

    В бундестаге почтили память жертв мировых войн

    комментировать
    В бундестаге почтили память жертв мировых войн

    В бундестаге почтили память жертв мировых войн

    В бундестаге почтили память жертв мировых войн

      В Германии в День народной скорби почтили память жертв мировых войн.

      В прошедшей в бундестаге церемонии, организованной Народным союзом по уходу за воинскими захоронениями, участвовали делегации из России, Украины и Белоруссии. Выступили старшеклассники из немецкого Касселя и российского Нового Уренгоя.

      Школьники в рамках своей проектной работы пытались выяснить судьбу нескольких солдат, погибших во Второй мировой войне.

      Германо-российские отношения — центральная тема мероприятия под патронажем председателя бундестага.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru