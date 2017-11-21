На что жена Порошенко «одолжила» денег у детей-инвалидов

Громкий скандал разгорается сегодня вокруг Украины. Издание Luxembourg Herald обвинило супругу президента страны — Марину Порошенко — в краже денег предназначенных для
детей-инвалидов. Речь идет о 150 миллионах евро. На что же копит первая леди страны?
Схема хищений была незамысловатой: в разных регионах Украины создавались подставные благотворительные фонды, откуда европейские и американские деньги выводились в оффшоры. Хотя обвинения в незаконном обогащении обычно выдвигают в адрес Петра Порошенко, деятельность фирм-однодневок курировал не президент, а его жена Марина. И в этом нет ничего удивительного — за первой леди давно закрепился статус защитницы слабых и нуждающихся.
Размах махинаций семьи Порошенко поразил даже видавшего виды Сороса, чьи деньги и шли в украинские благотворительные фонды на помощь детям-инвалидам. Специалисты объяснили, почему президент и первая леди развили такую бурную деятельность.
Виктор Олевич, политолог: «Порошенко прекрасно понимает, что они временщики. Что после периода его правления на Украине они, скорее всего, уедут в западном направлении. И, конечно же, пытаются выжать максимум из доноров, которые какие-либо средства представляют Украине».
Жадность семьи Порошенко давно уже никого не удивляет. Например, летом первая леди Украины арендовала виллу в Испании у собственного мужа. И перевела на счет подконтрольной ему фирмы почти 12 тысяч евро — так супруга президента сэкономила пару сотен на налогах. Но сам президент, похоже, считает, что Украине сейчас не до его коррупционного досье.
А вот в Евросоюзе, точнее в Европарламенте, накануне оценили плоды ассоциации с Украиной, и пришли в ужас: коррупция зашкаливает, промышленность в упадке, бюджет трещит по швам. Следует напомнить, что главной целью ассоциации было создание зоны свободной торговли. Только вот Западу такая торговля, согласно статистике, приносит в десять раз больше прибыли, чем Киеву.
Размах махинаций семьи Порошенко поразил даже видавшего виды Сороса, чьи деньги и шли в украинские благотворительные фонды на помощь детям-инвалидам. Специалисты объяснили, почему президент и первая леди развили такую бурную деятельность.
Виктор Олевич, политолог: «Порошенко прекрасно понимает, что они временщики. Что после периода его правления на Украине они, скорее всего, уедут в западном направлении. И, конечно же, пытаются выжать максимум из доноров, которые какие-либо средства представляют Украине».
Жадность семьи Порошенко давно уже никого не удивляет. Например, летом первая леди Украины арендовала виллу в Испании у собственного мужа. И перевела на счет подконтрольной ему фирмы почти 12 тысяч евро — так супруга президента сэкономила пару сотен на налогах. Но сам президент, похоже, считает, что Украине сейчас не до его коррупционного досье.
А вот в Евросоюзе, точнее в Европарламенте, накануне оценили плоды ассоциации с Украиной, и пришли в ужас: коррупция зашкаливает, промышленность в упадке, бюджет трещит по швам. Следует напомнить, что главной целью ассоциации было создание зоны свободной торговли. Только вот Западу такая торговля, согласно статистике, приносит в десять раз больше прибыли, чем Киеву.
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