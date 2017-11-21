Какие тайны хранит корабль-призрак «Любовь Орлова»

Внимание всех любителей мистики сегодня было приковано к одной новости: у берегов Калифорнии нашли судно, очень похожее на знаменитый корабль-призрак «Любовь Орлова». Советский корабль пропал при буксировке во время шторма в Атлантике. Мог ли он всплыть в Тихом океане?

Лайнер «Любовь Орлова» был построен еще в 1970-х годах. С тех пор он успел повидать немало мрачных эпизодов.



В 1979 году экипаж судна участвовал в гуманитарной экспедиции в Кампучию после свержения Пол Пота, о чем моряки вспоминали с содроганием. В 2001 круизный лайнер «Любовь Орлова» отправился в траурный рейс. На борту находились родственники пассажиров упавшего в море Ту-154, сбитого украинской ракетой.



И кто бы мог предположить, что именно этим судном будут пугать Европу? Западные СМИ сообщили, что на борту лайнера теперь обитают полчища крыс-каннибалов. Читатели заволновались: а вдруг именно «Любовь Орлову» вынесло к берегам Калифорнии? Но специалисты с мнением журналистов не согласны.



Они пояснили, что судно может оставаться на плаву достаточно долго, но вот проделать такой путь, какой приписывают «Орловой» — это уже почти фантастика. Необитаемый лайнер пересек почти всю Атлантику, пока спутники не засекли ее в тысяче миль от Ирландии.



Крис Рейнолдс, представитель береговой службы Ирландии: «Мы три месяца искали корабль с применением спутников, авиации и кораблей, использовали компьютерное моделирование. И пришли к выводу, что судно затонуло. Хотя подтвердить эти выводы мы не могли, поиски пришлось свернуть».



А потом, если верить СМИ, судно оказалось у берегов Калифорнии. Для этого ему нужно было пройти против течения, да еще и незамеченным пересечь оживленные морские пути.



Кроме того, при детальном осмотре оказалось, что в конструкции обнаруженного корабля использован не только металл, но и бетон: так строили в США дешевые сухогрузы во время Второй мировой войны. Казалось бы, миф развенчан.



Но тут заговорил последний капитан лайнера. Он напомнил, что, когда несколько лет назад судно выкупил канадский бизнесмен, его переоборудовали для круизов среди арктических льдов. И нос корабля укрепили бетоном. И вообще, по словам капитана, очертания карабля кажутся ему очень знакомыми: тот же размер, вырезы в главной палубе.



В итоге аргументы и той, и другой стороны оказываются одинаково весомыми. Так и рождается легенда.











