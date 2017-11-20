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Деловое утро НТВ

    Трамп вспомнил о строительстве стены на границе с Мексикой

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    Трамп вспомнил о строительстве стены на границе с Мексикой

    Трамп вспомнил о строительстве стены на границе с Мексикой

    Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о строительстве стены на границе с Мексикой. Поводом для этого стало сообщение о гибели сотрудника пограничной службы Рохелио Мартинеза.

    Дональд Трамп, президент США: «Офицер пограничной службы погиб на южной границе, еще один серьезно ранен. Мы найдем виновных и добьемся справедливости. Мы должны построить стену, и мы ее построим».


    Мартинез погиб накануне во время патрулирования территории в районе населенного пункта Ван Хорн в Техасе, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США. Он и его напарник вызвали подкрепление на место происшествия, подробности которого не разглашаются. Они сообщили, что оба ранены. Позднее Рохелио Мартинез скончался в больнице, состояние его коллеги оценивается как тяжелое. ФБР и местная полиция ведут поиски причастных к нападению.

    Напомним, Дональд Трамп обещал избирателям построить стену на границе с Мексикой. Несмотря на то, что будущий президент горячо отстаивал эту идею, работы по возведению стены еще не начались.

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