Трамп вспомнил о строительстве стены на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп вновь заговорил о строительстве стены на границе с Мексикой. Поводом для этого стало сообщение о гибели сотрудника пограничной службы Рохелио Мартинеза.
Дональд Трамп, президент США: «Офицер пограничной службы погиб на южной границе, еще один серьезно ранен. Мы найдем виновных и добьемся справедливости. Мы должны построить стену, и мы ее построим».
Мартинез погиб накануне во время патрулирования территории в районе населенного пункта Ван Хорн в Техасе, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США. Он и его напарник вызвали подкрепление на место происшествия, подробности которого не разглашаются. Они сообщили, что оба ранены. Позднее Рохелио Мартинез скончался в больнице, состояние его коллеги оценивается как тяжелое. ФБР и местная полиция ведут поиски причастных к нападению.
Напомним, Дональд Трамп обещал избирателям построить стену на границе с Мексикой. Несмотря на то, что будущий президент горячо отстаивал эту идею, работы по возведению стены еще не начались.
Border Patrol Officer killed at Southern Border, another badly hurt. We will seek out and bring to justice those responsible. We will, and must, build the Wall!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 ноября 2017 г.
Мартинез погиб накануне во время патрулирования территории в районе населенного пункта Ван Хорн в Техасе, сообщается на сайте Службы таможенного и пограничного контроля США. Он и его напарник вызвали подкрепление на место происшествия, подробности которого не разглашаются. Они сообщили, что оба ранены. Позднее Рохелио Мартинез скончался в больнице, состояние его коллеги оценивается как тяжелое. ФБР и местная полиция ведут поиски причастных к нападению.
Напомним, Дональд Трамп обещал избирателям построить стену на границе с Мексикой. Несмотря на то, что будущий президент горячо отстаивал эту идею, работы по возведению стены еще не начались.
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