Неделя российского кино в Великобритании открылась фильмом Бондарчука «Притяжение»

В Великобритании открылась Неделя российского кино. Первым фильмом, который увидели британские зрители в рамках фестиваля, стала лента «Притяжение» Фёдора Бондарчука.
Режиссер рассказал, что, хотя лента и фантастическая, показанное в ней насилие имеет корни в реальных событиях, которые произошли в российском обществе в последние годы.
Фестиваль продлится до 26 ноября. Мероприятия будут проходить не только в британской столице, но и еще почти на двух десятках площадок: в Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. Всего британцам покажут 45 фильмов, в том числе «Время первых», «Матильду» и «Нелюбовь».
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, куратор фестиваля Михаил Швыдкой рассказал ТАСС, что на фестиваль приглашены более 100 режиссеров, актеров, продюсеров из России, Великобритании и других стран Европы.
Завершится Неделя российского кино вручением премии «Золотой единорог».
Фестиваль продлится до 26 ноября. Мероприятия будут проходить не только в британской столице, но и еще почти на двух десятках площадок: в Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. Всего британцам покажут 45 фильмов, в том числе «Время первых», «Матильду» и «Нелюбовь».
Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, куратор фестиваля Михаил Швыдкой рассказал ТАСС, что на фестиваль приглашены более 100 режиссеров, актеров, продюсеров из России, Великобритании и других стран Европы.
Завершится Неделя российского кино вручением премии «Золотой единорог».
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