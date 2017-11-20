Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
    Неделя российского кино в Великобритании открылась фильмом Бондарчука «Притяжение». Великобритания, Лондон, кино. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНеделя российского кино в Великобритании открылась фильмом Бондарчука «Притяжение»

    Неделя российского кино в Великобритании открылась фильмом Бондарчука «Притяжение»

    4 комментария
    Неделя российского кино в Великобритании открылась фильмом Бондарчука «Притяжение»

    Неделя российского кино в Великобритании открылась фильмом Бондарчука «Притяжение»

    Неделя российского кино в Великобритании открылась фильмом Бондарчука «Притяжение»

      В Великобритании открылась Неделя российского кино. Первым фильмом, который увидели британские зрители в рамках фестиваля, стала лента «Притяжение» Фёдора Бондарчука.

      Режиссер рассказал, что, хотя лента и фантастическая, показанное в ней насилие имеет корни в реальных событиях, которые произошли в российском обществе в последние годы.

      Фестиваль продлится до 26 ноября. Мероприятия будут проходить не только в британской столице, но и еще почти на двух десятках площадок: в Кембридже, Эдинбурге, Бирмингеме, Манчестере и Оксфорде. Всего британцам покажут 45 фильмов, в том числе «Время первых», «Матильду» и «Нелюбовь».

      Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству, куратор фестиваля Михаил Швыдкой рассказал ТАСС, что на фестиваль приглашены более 100 режиссеров, актеров, продюсеров из России, Великобритании и других стран Европы.

      Завершится Неделя российского кино вручением премии «Золотой единорог».

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru