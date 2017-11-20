Массовая драка произошла во Владивостоке: видео

В Интернете сегодня обсуждают видео, сделанное на одной из улиц Владивостока. Автомобильный видеорегистратор снял массовую драку, которая произошла накануне вечером в районе Спортивного рынка.
В потасовке участвовали несколько десятков человек. По словам очевидцев, дрались посетители одного из расположенных поблизости китайских кафе.
Из-за чего начался конфликт — неизвестно: участники побоища просто разбежались спустя несколько минут. Местное УВД эту информацию пока никак не комментирует.
Еще одна массовая драка произошла в воскресенье в Москве. Две группы молодых людей устроили потасовку возле кафе на севере столицы. В результате конфликта пострадали два человека, они были госпитализированы. Остальных участников драки правоохранители доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
Из-за чего начался конфликт — неизвестно: участники побоища просто разбежались спустя несколько минут. Местное УВД эту информацию пока никак не комментирует.
Еще одна массовая драка произошла в воскресенье в Москве. Две группы молодых людей устроили потасовку возле кафе на севере столицы. В результате конфликта пострадали два человека, они были госпитализированы. Остальных участников драки правоохранители доставили в отдел для дальнейшего разбирательства.
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