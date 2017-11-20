Шесть микроавтобусов сгорели на авторынке в Санкт-Петербурге: видео

В пресс-службе МЧС сообщили, что два микроавтобуса успели выгореть полностью.Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, пр. Энергетиков, д. 63. Горели по всей площади два микроавтобуса. У трех припаркованных рядом микроавтобусов выгорели моторные отсеки, еще у одного обгорели пластиковые детали.Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.Фото: 78.mchs.gov.ru