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    Шесть микроавтобусов сгорели на авторынке в Санкт-Петербурге: видео. Санкт-Петербург, автобусы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВШесть микроавтобусов сгорели на авторынке в Санкт-Петербурге: видео

    Шесть микроавтобусов сгорели на авторынке в Санкт-Петербурге: видео

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    Шесть микроавтобусов сгорели на авторынке в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr>: видео

    Шесть микроавтобусов сгорели на авторынке в Санкт-Петербурге: видео

    Шесть микроавтобусов сгорели на авторынке в <nobr>Санкт-Петербурге</nobr>: видео

      Пожар произошел на автомобильном рынке в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга. Огонь повредил шесть микроавтобусов.

      В пресс-службе МЧС сообщили, что два микроавтобуса успели выгореть полностью.

      Пресс-служба МЧС: Поступило сообщение о пожаре по адресу: Красногвардейский район, пр. Энергетиков, д. 63. Горели по всей площади два микроавтобуса. У трех припаркованных рядом микроавтобусов выгорели моторные отсеки, еще у одного обгорели пластиковые детали.

      Прибывшие на место спасатели ликвидировали возгорание. По предварительной информации, в результате пожара никто не пострадал.

      Шесть микроавтобусов сгорели на авторынке в Санкт-Петербурге: видео. Санкт-Петербург, автобусы, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

      Фото: 78.mchs.gov.ru

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